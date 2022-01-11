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Другий день народження: гравець дивом уникнув смерті під падаючим мостом в Мінську (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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11 січня, 18:40
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YakushIg повертався з турніру з покеру пішки і ледве встиг втекти з-під конструкції, яка могла на нього обвалитися.
У Мінську рухнув шляхопровід
У Мінську рухнув шляхопровід

На вихідних у Мінську сталося НП. На вулиці Немига у столиці Білорусі впав шляхопровід, обійшлося без жертв. Було ухвалено рішення демонтувати та реконструювати конструкцію.

Одним із постраждалих у тій ситуації міг стати покерист Ігор під ніком YakushIg. Тієї ночі гравець вирушив на офлайн-гру і вирішив дістатися додому пішки. Якраз у момент НП Ігор проходив під мостом і дивом встиг уникнути смерті.

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Момент падіння і порятунку покериста потрапив на відеореєстратор одного з автомобілів, що проїжджали повз. Сам YakushIg потім прокоментував цю ситуацію:

"Коли я вже підійшов впритул, то почув, що наді мною почався дуже гучний тріск, ніби тріскається лід. Криків людей я в той момент не чув. Цей звук почав дуже швидко поширюватися по всій пішохідній частині.

Тоді я повернув голову праворуч і побачив, як почав падати шматок плити. Навіть не до кінця обернувши голову, я розвернувся і побіг. Щоправда, я гадав, що вже під мостом і не встигну втекти, але спробував.

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Я розгубився і просто став, у мене не було в голові думок, окрім нецензурної лексики. Просто купа матів. Десь за хвилину я стояв і повторював: "Офігети, що відбувається"...

Я дивився і не міг повірити. Потім ми якось зблизилися з хлопцями, які стояли та знімали. Вони запитали, чи це я вибігав з-під моста. Відповів, що так. Вони привітали мене з другим вдень народження.

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