Другий день народження: гравець дивом уникнув смерті під падаючим мостом в Мінську (відео)

YakushIg повертався з турніру з покеру пішки і ледве встиг втекти з-під конструкції, яка могла на нього обвалитися.

У Мінську рухнув шляхопровід

На вихідних у Мінську сталося НП. На вулиці Немига у столиці Білорусі впав шляхопровід, обійшлося без жертв. Було ухвалено рішення демонтувати та реконструювати конструкцію.

Одним із постраждалих у тій ситуації міг стати покерист Ігор під ніком YakushIg. Тієї ночі гравець вирушив на офлайн-гру і вирішив дістатися додому пішки. Якраз у момент НП Ігор проходив під мостом і дивом встиг уникнути смерті.

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Момент падіння і порятунку покериста потрапив на відеореєстратор одного з автомобілів, що проїжджали повз. Сам YakushIg потім прокоментував цю ситуацію:

"Коли я вже підійшов впритул, то почув, що наді мною почався дуже гучний тріск, ніби тріскається лід. Криків людей я в той момент не чув. Цей звук почав дуже швидко поширюватися по всій пішохідній частині. Тоді я повернув голову праворуч і побачив, як почав падати шматок плити. Навіть не до кінця обернувши голову, я розвернувся і побіг. Щоправда, я гадав, що вже під мостом і не встигну втекти, але спробував.

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