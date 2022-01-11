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Второй день рождения: игрок чудом избежал смерти под падающим мостом в Минске (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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11 января, 18:40
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YakushIg возвращался с турнира по покеру пешком и едва успел убежать из-под конструкции, которая могла на него обвалиться
В Минске рухнул путепровод
В Минске рухнул путепровод

На выходных в Минске произошло ЧП. На улице Немига в столице Беларуси упал путепровод, обошлось без жертв. Было принято решение демонтировать и реконструировать конструкцию.

Одним из пострадавших в той ситуации мог стать покерист Игорь под ником "YakushIg". В ту ночь игрок отправился на офлайн-игру и решил добраться до дома пешком. Как раз в момент ЧП Игорь проходил под мостом и чудом успел избежать смерти.

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Момент падения и спасения покериста попал на видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей. Сам YakushIg потом прокомментировал данную ситуацию:

"Когда я уже подошел вплотную, то услышал, что надо мной начался очень громкий треск, как будто трескается лед. Криков людей я в тот момент не слышал. Этот звук начал очень быстро распространяться по всей пешеходной части.

В тот момент я повернул голову направо и увидел, как начал падать кусок плиты. Даже не до конца повернув голову, я развернулся и побежал. Правда, я думал, что уже под мостом и не успею убежать, но попытался.

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Я растерялся и просто стал, у меня не было в голове мыслей, кроме нецензурной лексики. Просто куча матов. Где-то в течение минуты я стоял и повторял: "Офигеть, что происходит"...

Я смотрел и не мог поверить. Потом мы как-то сблизились с ребятами, которые стояли и снимали. Они спросили, я ли это выбегал из-под моста. Ответил, что да. Они поздравили меня со вторым днем рождения".

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