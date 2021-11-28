В очікуванні нових чудес: покерна красуня казково відзначила весілля в Празі (фото)

Саша Ліу поділилася крутими знімками із весілля у столиці Чехії, а найближчим часом ще й стане мамою двох малюків.

Саша Ліу з чоловіком у Празі / Фото: Instagram Саші Ліу

Красуня Саша Ліу є однією з найкращих гравців в Омаху серед дівчат. Покеристка народилася у Тайвані, проте у дитинстві переїхала до Європи.

Зараз Саша має американське громадянство, але проживає в Німеччині. У вересні Ліу побралася зі своїм хлопцем, а весілля зіграли у Празі. Днями красуня поділилася романтичними фото зі столиці Чехії разом із нареченим.

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До речі, за кілька тижнів після весілля Саша розповіла в Instagram про те, що вони з чоловіком чекають на поповнення в сім'ї. Причому виявилося, що дівчина вагітна одразу двійнятами.

Відмітимо, що за свою кар'єру Саша заробила в офлайні трохи більше ніж 300 тисяч доларів. На рахунку дівчини 11 тріумфів у великих турнірах, серед яких івенти по Омаху на Asian Poker Tour та The Wynn Classic у Лас-Вегасі.

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Щоправда, найбільші свої призові Ліу підняла на Головній події WSOP 2019. Зайнявши аж 324 місце, дівчина отримала 38,2 тис. доларів.