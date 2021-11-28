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В ожидании новых чудес: покерная красотка сказочно отметила свадьбу в Праге (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 ноября, 21:35
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Саша Лиу поделилась крутыми снимками со свадьбы в столице Чехии, а в ближайшее время еще и станет мамой двух малышей
Саша Лиу с мужем в Праге
Саша Лиу с мужем в Праге / Фото: Instagram Саши Лиу

Красотка Саша Лиу является одной из лучших игроков в Омаху среди девушек. Покеристка родилась в Тайвани, однако в детстве переехала в Европу.

Сейчас же Саша имеет американское гражданство, но проживает в Германии. В сентябре Лиу обручилась со своим парнем, а свадьбу сыграли в Праге. На днях красотка поделилась романтическими фото из столицы Чехии вместе со своим женихом.

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К слову, через несколько недель после свадьбы Саша рассказала в Instagram о том, что они с мужем ждут пополнение в семье. Причем оказалось, что девушка беременна сразу двойней.

Отметим, что за свою карьеру Саша заработала в офлайне чуть более 300 тысяч долларов. На счету девушки 11 триумфов в крупных турнирах, среди которых ивенты по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе.

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Правда, крупнейшие свои призовые Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019. Заняв аж 324 место, девушка получила 38,2 тыс. долларов.

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