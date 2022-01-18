До Києва прибули чемпіони світу з покеру – розповідаємо про причини приїзду та де їх зустріти

Леон Цукерник та Бертран Гроспельє вже прибули на PokerMatch UA Millions та готові розривати суперників у готелі Premier Palace

Леон Цукерник готовий рвати суперників на PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

У Києві вже п'ятий день проходить перша 2022 року українська покерна серія PokerMatch UA Millions. У п'ятизірковому готелі Premier Palace збираються найкращі гравці України та гості з інших країн, щоб визначити переможців у 11 івентах.

Головною фішкою серії стане мегаівент Leon's Challenge, який відбудеться сьогодні ввечері. Подія організована на честь прибуття на PokerMatch UA Millions двох легенд світового покеру та володарів браслетів WSOP – Леона Цукерника та Бертрана Гроспельє.

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Вчора зіркові гості прибули до столиці України і вже встигли потрапити до кадру. CEO PokerMatch Ukraine Руслан Бангерт у своєму Telegram-каналі "Директор покеру" виклав відповідне фото з усміхненим Леоном.

Цукерник і Гроспельє візьмуть участь у Leon's Challenge, який розпочнеться сьогодні о 17:00. Бай-ін події становитиме 150 тисяч гривень, зареєструватись на нього можна на місці.

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До речі, чотири кубки вже знайшли своїх володарів. У неділю найкращим в івенті Omaha Progressive PKO став Влад nektovladson Парамонов, а капітан збірної України зі спортивного покеру Михайло Кедровський затягнув Middleweight PKO.

Вчора ж тріумфу на серії досяг іноземець. Грузін Генрі Хачапурідзе виграв PM Millions Lets Fight. Головною особливістю вечора понеділка стала подія Ukraine Nations Team Stars KO за участю гравців збірної України. Івент із бай-іном 5750 гривень зібрав 121 гравця, серед яких були:

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Олександр Довженко

Євген Качалов

Михайло Гутий

Ренат Богданів

Артем Кобилинський

Михайло Кедровський

Іванна Соя

Андрій Момот

Михайло Кобилинський

Євген Качалов

За вибивання зірок учасники отримували бонус 5000 ТМ. У результаті всі вони вилетіли до призової зони, яка включала 15 людина. Найприкріше було вилітати Качалову, який став 17-м. Перемога ж зрештою дісталася киянину Денису Панченку.