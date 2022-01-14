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Київ став покерною столицею Європи – фото і відео з готелю Premier Palace

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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14 січня, 17:50
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У столиці України стартувала серія PokerMatch UA Millions, під час якої розіграють 11 мільйонів гривень. Показуємо, як виглядає локація у п'ятизірковому готелі
У готелі "Premier Palace" стартувала покерна серія PokerMatch UA Millions
У готелі "Premier Palace" стартувала покерна серія PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

Сьогодні у Києві стартувала велика покерна серія PokerMatch UA Millions . Проходитиме вона до 23 січня у п'ятизірковому столичному готелі "Premier Palace" в офлайн-режимі.

Усього буде проведено 11 топових турнірів із загальною гарантією 11 мільйонів гривень. Одним із організаторів івентів є найбільший покер-рум України PokerMatch.

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Вдень розпочався перший супертурнір PokerMatch Millions Lets Fight. У п'ятничній та суботній програмі будуть флайти 1А, 1В, 1С та 1D, а також сателіти до них. Фінал івенту з гарантією 2,5 мільйона гривень відбудеться цієї неділі.

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Локація вже готова до зустрічі гостей, а PokerMatch поділився фото та відео з готелю "Premier Palace". Немає сумнівів, щонайменше на найближчий тиждень Київ точно стане європейською столицею покеру.

До речі, у вівторок очікується прибуття VIP-гостей на PokerMatch UA Millions – володарів браслетів WSOP Леона Цукерника та Бертрана Гроспельє. Покерні гуру зіграють у преміальному івенті Leon's Challenge із бай-іном 150 тисяч гривень.

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