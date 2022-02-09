Тільки подивіться на цю милоту! Топова красуня стала мамою близнюків (фото)

Саша Ліу поділилася новиною, що народила двох хлопчиків, яких назвала Лео та Лука. Чарівні фото синів

Саша Ліу стала мамою близнюків / Фото: Instagram Саші Ліу

Красуня Саша Ліу є одним із найкращих гравців в Омаху серед дівчат. Покеристка народилася на Тайвані, проте вже у ранньому віці емігрувала до Європи.

Також у Сашка є і американське громадянство, а для проживання дівчина обрала Німеччину. У вересні Саша Ліу з хлопцем побралися, зігравши весілля у Празі.

Реклама

Читайте також: Крісті та Ендрю Морено стали батьками – миле фото малюка зіркової пари

А вже через кілька днів Ліу розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що чекає на поповнення. Причому, красуня виявилася вагітною відразу двійнятами! Поступово дівчина ділилася в Instagram фото свого живота, показуючи, наскільки сильно і швидко він росте.

Реклама

Реклама

А днями дівчина повідомила, що нарешті стала мамою! У покеристки народила двоє синів, яких вона назвала Лео та Лука. Ліу поділилася милими знімками з хлопцями одразу після пологів.

Відмітимо, що за всю кар'єру красуня заробила трохи більше 300 тисяч доларів у живих турнірах. На рахунку Сашка 11 тріумфів у великих івентах, серед яких події по Омаху на Asian Poker Tour та The Wynn Classic у Лас-Вегасі.

Читайте також: Історія успіху та гарячі фото Лео Маргетс

Найбільші призові у кар'єрі Ліу підняла на Головній події WSOP 2019, посівши аж 324 місце. За це дівчина отримала 38,2 тис. доларів.

До останнього Саша залишалася у світі покеру, представляючи інтереси онлайн-руму. При цьому Ліу не забувала і про офлайн, беручи участь в Omaholics Show навіть на останньому місяці.