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Тільки подивіться на цю милоту! Топова красуня стала мамою близнюків (фото)

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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9 лютого, 18:16
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Саша Ліу поділилася новиною, що народила двох хлопчиків, яких назвала Лео та Лука. Чарівні фото синів
Саша Ліу стала мамою близнюків
Саша Ліу стала мамою близнюків / Фото: Instagram Саші Ліу

Красуня Саша Ліу є одним із найкращих гравців в Омаху серед дівчат. Покеристка народилася на Тайвані, проте вже у ранньому віці емігрувала до Європи.

Також у Сашка є і американське громадянство, а для проживання дівчина обрала Німеччину. У вересні Саша Ліу з хлопцем побралися, зігравши весілля у Празі.

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А вже через кілька днів Ліу розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що чекає на поповнення. Причому, красуня виявилася вагітною відразу двійнятами! Поступово дівчина ділилася в Instagram фото свого живота, показуючи, наскільки сильно і швидко він росте.

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А днями дівчина повідомила, що нарешті стала мамою! У покеристки народила двоє синів, яких вона назвала Лео та Лука. Ліу поділилася милими знімками з хлопцями одразу після пологів.

Відмітимо, що за всю кар'єру красуня заробила трохи більше 300 тисяч доларів у живих турнірах. На рахунку Сашка 11 тріумфів у великих івентах, серед яких події по Омаху на Asian Poker Tour та The Wynn Classic у Лас-Вегасі.

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Найбільші призові у кар'єрі Ліу підняла на Головній події WSOP 2019, посівши аж 324 місце. За це дівчина отримала 38,2 тис. доларів.

До останнього Саша залишалася у світі покеру, представляючи інтереси онлайн-руму. При цьому Ліу не забувала і про офлайн, беручи участь в Omaholics Show навіть на останньому місяці.

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