Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфоны для пенсионеров 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Только посмотрите на эту милоту! Топовая красотка стала мамой близнецов (фото)

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 18:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Саша Лиу поделилась новостью, что родила двух мальчиков, которых назвала Лео и Лука. Очаровательные фото сыновей
Саша Лиу стала мамой близнецов
Саша Лиу стала мамой близнецов / Фото: Instagram Саши Лиу

Красотка Саша Лиу является одним из лучших игроков в Омаху среди девушек. Покеристка родилась на Тайвани, однако уже в раннем возрасте эмигрировала в Европу.

Также у Саши есть и американское гражданство, а для проживания девушка выбрала Германию. В сентябре Саша Лиу с парнем обручились, сыграв свадьбу в Праге.

Реклама

Читайте также: Кристи и Эндрю Морено стали родителями – милое фото малыша звездной пары

А уже спустя несколько дней Лиу рассказала на своей страничке в Instagram о том, что ждет пополнение. Причем, красотка оказалась беременна сразу двойней! Постепенно девушка делилась в Instagram фото своего живота, показывая, как сильно и быстро он растет.

Реклама

Реклама

А на днях девушка сообщила, что наконец-то стала мамой! У покеристки родила двое сыновей, которых она назвала Лео и Лука. Лиу поделилась милыми снимками с парнями сразу после родов.

Отметим, что за всю карьеру красотка заработала чуть более 300 тысяч долларов в живых турнирах. На счету Саши 11 триумфов в крупных ивентах, среди которых события по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе.

Читайте также: История успеха и горячие фото Лео Маргетс

Крупнейшие призовые в карьере Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019, заняв аж 324 место. За это девушка получила 38,2 тыс. долларов.

К слову, до последнего Саша оставалась в покерном мире, представляя интересы онлайн-рума. При этом Лиу не забывала и про офлайн, поучаствовав в Omaholics Show даже на последнем месяце.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять