Став на збірну України та грай у покер! Крута акція до матчу проти Шотландії

PokerMatch запрошує любителів покеру спрогнозувати переможця сьогоднішньої дуелі у Глазго та виграти призи

Акція PokerMatch до матчу збірної України / Фото: PokerMatch

Сьогодні збірна України з футболу проведе свій перший поєдинок із початку повномасштабної війни проти Росії. Наша команда битиметься за право поїхати на чемпіонат світу-2022.

Онлайн матчу Шотландія – Україна буде доступним у нас на сайті. Гра відбудеться у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк". Початок – о 21:45 за київським часом.

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Тим часом, найбільший покер-рум країни PokerMatch пропонує своїм клієнтам взяти участь у акції "Депозитний тоталізатор". Умови досить прості.

Зробіть депозит від 100 гривень до стартового свистка матчу У графі бонус-код впишіть команду, яка, на Вашу думку, пройде далі

якщо вірите в Україну, то ваш код "UKRAINE"

якщо вірите в Шотландію, то ваш код "SCOTLAND"

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Після гри 10% від підсумкового призового фонду розділять учасники, які вгадали переможця дуелі. Сума буде нарахована ним турнірними грошима протягом двох днів.

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Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, матч Шотландія – Україна дивитись онлайн можна буде на сервісі OLL.TV.