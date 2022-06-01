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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Ставь на сборную Украины и играй в покер! Крутая акция к матчу против Шотландии

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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1 июня, 13:27
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PokerMatch приглашает любителей покера спрогнозировать победителя сегодняшней дуэли в Глазго и выиграть призы
Акция PokerMatch к матчу сборной Украины
Акция PokerMatch к матчу сборной Украины / Фото: PokerMatch

Сегодня сборная Украины по футболу проведет свой первый поединок с начала полномасштабной войны против России. Наша команда будет биться за право поехать на чемпионат мира-2022.

Онлайн матча Шотландия – Украина будет доступен у нас на сайте. Игра состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Тем временем, крупнейший покер-рум страны PokerMatch предлагает своим клиентам принять участие в акции "Депозитный тотализатор". Условия достаточно просты.

  1. Сделайте депозит от 100 гривен до стартового свистка матча
  2. В графе бонус-код впишите команду, которая, по Вашему мнению, пройдет дальше
  • если верите в Украину, то ваш код "UKRAINE"
  • если верите в Шотландию, то ваш код "SCOTLAND"

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После игры 10% от итогового призового фонда разделят участники, которые угадали победителя дуэли. Сумма будет начислена им турнирными деньгами в течение двух дней.

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Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Шотландия – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.

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