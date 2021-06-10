Секс, карти та басейн: про що насправді співає Lady Gaga в пісні "Poker Face" (ВІДЕО)

Більше 12 років тому легендарна поп-співачка написала сингл, який тепер нерозривно пов'язаний з покером

Lady Gaga написала найвідоміший покерний хіт / Фото: instagram.com/ladygaga/

Мабуть, любителі покеру без вагань назвуть найпопулярнішу пісню про цю гру. Неважко здогадатися, що мова йде про композицію у виконанні Lady Gaga "Poker Face".

Сингл був випущений у 2008 році в рамках її дебютного альбому "The Fame". Тоді Стефані (справжнє ім'я Lady Gaga) тільки починала набирати популярність. Разом з "Poker Face" до першого альбому виконавиці також увійшли культові пісні "Just Dance", "Paparazzi" і "LoveGame". Однак саме сингл з картковим назвою справив гучніший фурор.

"Poker Face" була написана Гагою в парі з марокканським продюсером RedOne. За визнанням самої виконавиці, вона хотіла впровадити в пісню поєднання карткової тематики з сексом. Наприклад, слова "bluffin' with my muffin "(роздрукуй мій пиріжок) Стефані піднесла в якості метафори слова" вагіна".

Пікантності композиції надає і той факт, що її ідея спала на думку Газі... під час сексу! Поп-зірка співає про те, як вона під час заняття любов'ю з іншим чоловіком фантазує про дівчину, тим самим показуючи партнеру "покер фейс" замість емоцій.

Саме це і пояснює дослівний переклад приспіву: "Він не здогадається. Ні, він не здогадається про мої справжні почуття по моєму "покер фейсу". Ще ніхто не вабив мене так, як вона". Сама ж Lady Gaga не раз зізнавалася у своїй бісексуальності.

Офіційний кліп пісні вже набрав 837 мільйонів переглядів. У ньому якраз карти та покер фігурують куди частіше. У відео Стефані танцює на тусовці з парою собак біля басейну, а також грає за покерним столом з хлопцями на роздягання. Природно, у фінальній роздачі Lady Gaga виграє у опонентів, зібравши каре тузів (А).

Пісню також можна почути в багатьох кінострічках. "Poker Face" звучить в кіно "Карате-пацан", мультсеріалах "Сімпсони" і "South Park", а також трейлері фільму "Відмінниця легкої поведінки". Крім того, сингл отримав премію "Греммі" у 2010 році в номінації "Найкращий танцювальний запис".