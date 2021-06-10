Секс, карты и бассейн: о чем на самом деле поет Lady Gaga в песне "Poker Face" (ВИДЕО)

Более 12 лет назад легендарная поп-певица написала сингл, который теперь неразрывно связан с покером

Lady Gaga написала самый известный покерный хит / Фото: instagram.com/ladygaga/

Пожалуй, любители покера без труда назовут самую популярную песню об этой игре. Нетрудно догадаться, что речь идет о композиции в исполнении Lady Gaga "Poker Face".

Сингл был выпущен в 2008 году в рамках ее дебютного альбома "The Fame". Тогда Стефани (настоящее имя Lady Gaga) только начинала набирать популярность. Вместе с "Poker Face" в первый альбом исполнительницы также вошли культовые песни "Just Dance", "Paparazzi" и "LoveGame". Однако именно сингл с карточным названием произвел более громкий фурор.

"Poker Face" была написана Гагой в паре с марокканским продюсером RedOne. По признанию самой исполнительницы, она хотела внедрить в песню сочетание карточной тематики с сексом. К примеру, слова "bluffin' with my muffin" (распечатай мой пирожок) Стефани преподнесла в качестве метафоры слова "вагина".

Пикантности композиции придает и тот факт, что ее идея пришла в голову Гаги... во время секса! Поп-звезда поет о том, как она во время занятия любовью с другим мужчиной фантазирует о девушке, тем самым показывая партнеру "покер фэйс" вместо эмоций.

Именно это и объясняет дословный перевод припева: "Он не догадается. Нет, он не догадается о моих истинных чувствах по моему "покер фэйсу". Ещё никто не цеплял меня так, как она". Сама же Lady Gaga не раз признавалась в своей бисексуальности.

Официальный клип песни уже набрал 837 миллионов просмотров. В нем как раз карты и покер фигурируют куда чаще. В видео Стефани танцует на тусовке с парой собак возле бассейна, а также играет за покерным столом с парнями на раздевание. Естественно, в финальной раздаче Lady Gaga выигрывает у оппонентов, собрав каре тузов (А).

Песню также можно услышать во многих кинолентах. "Poker Face" звучит в кино "Каратэ-пацан", мультсериалах "Симпсоны" и "South Park", а также трейлере фильма "Отличница легкого поведения". Кроме того, сингл получил премию "Грэмми" в 2010 году в номинации "Лучшая танцевальная запись".