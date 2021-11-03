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Росіянин обставив українця на Світовій серії покеру та анонсував вечірку на честь успіху

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
3 листопада, 09:55
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Анатолій Зирін зумів здобути другий золотий браслет у кар'єрі, пройшовши поле з дев'яти з лишком тисяч суперників
Анатолій Зирін став власником браслета WSOP
Анатолій Зирін став власником браслета WSOP

У Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. У казино "Rio" з'їхалися найкращі гравці з усього світу, щоби розіграти між собою 88 золотих браслетів.

Вчора завершилася поки що наймасовіша подія на WSOP. Турнір Colossus зібрав аж 9 399 входів і зумовлено воно було досить низьким бай-іном 400 доларів.

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У призи потрапив аж 1391 гравець і останнім в ITM виявився українець Артем Зверховський, який заробив 640 доларів. З росіян же у призовій зоні виявилося двоє і саме одному з них – Анатолію Зиріну – і підкорився золотий браслет.

Коли за фіналкою залишилося лише шестеро гравців, росіянин мав найменший стек з 2,5 вб, проте це не завадило йому розкрутитися. Для Зиріна це друга нагорода на Світовій серії покеру. У 2019 році Анатолій виграв мікс-івент по Омаху.

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"Перший браслет я виграв більше на успіху. Цей виграний завдяки майстерності. Дивне почуття, коли перемагаєш 9 тисяч осіб. Я хочу подякувати за підтримку своїх друзів та дівчину. І хочу передати привітання батькам, сестрі, братові, собаці та всім, хто вдома. Я планую поспати та влаштувати вечірку".

Зазначимо, що за свою кар'єру гравець під ніком "Дукаліс" виграв майже 2 мільйони доларів. На нинішній WSOP це лише другі призи для росіянина.

Результати фінального столу WSOP #55 COLOSSUS NLH:

  1. Анатолій Зирін – 314,7 тис. доларів
  2. Майкл Лі – 194,4 тис. доларів
  3. Кевін Ранд – 147,5 тис. доларів
  4. Фуок Нгуєн – 112,7 тис. доларів
  5. Давид Ріплі – 86,6 тис. доларів
  6. Ерік Кім – 67 тис. доларів
  7. Мартін Гаваскі – 52,1 тис. доларів
  8. Вінкас Тамасаускас – 40,8 тис. доларів
  9. Пень Ло – 32,2 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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