Росіянин обставив українця на Світовій серії покеру та анонсував вечірку на честь успіху

Анатолій Зирін зумів здобути другий золотий браслет у кар'єрі, пройшовши поле з дев'яти з лишком тисяч суперників

Анатолій Зирін став власником браслета WSOP

У Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. У казино "Rio" з'їхалися найкращі гравці з усього світу, щоби розіграти між собою 88 золотих браслетів.

Вчора завершилася поки що наймасовіша подія на WSOP. Турнір Colossus зібрав аж 9 399 входів і зумовлено воно було досить низьким бай-іном 400 доларів.

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У призи потрапив аж 1391 гравець і останнім в ITM виявився українець Артем Зверховський, який заробив 640 доларів. З росіян же у призовій зоні виявилося двоє і саме одному з них – Анатолію Зиріну – і підкорився золотий браслет.

Коли за фіналкою залишилося лише шестеро гравців, росіянин мав найменший стек з 2,5 вб, проте це не завадило йому розкрутитися. Для Зиріна це друга нагорода на Світовій серії покеру. У 2019 році Анатолій виграв мікс-івент по Омаху.

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"Перший браслет я виграв більше на успіху. Цей виграний завдяки майстерності. Дивне почуття, коли перемагаєш 9 тисяч осіб. Я хочу подякувати за підтримку своїх друзів та дівчину. І хочу передати привітання батькам, сестрі, братові, собаці та всім, хто вдома. Я планую поспати та влаштувати вечірку".

Зазначимо, що за свою кар'єру гравець під ніком "Дукаліс" виграв майже 2 мільйони доларів. На нинішній WSOP це лише другі призи для росіянина.

Результати фінального столу WSOP #55 COLOSSUS NLH: