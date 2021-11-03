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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Россиянин обставил украинца на Мировой серии покера и анонсировал вечеринку в честь успеха

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 09:55
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Анатолий Зырин сумел добыть второй золотой браслет в карьере, пройдя поле из девяти с лишним тысяч соперников
Анатолий Зырин стал обладателем браслета WSOP
Анатолий Зырин стал обладателем браслета WSOP

В Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. В казино "Rio" съехались лучшие игроки со всего мира, чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

Вчера завершилось пока самое массовое событие на WSOP. Турнир Colossus собрал аж 9 399 входов и обусловлено оно было довольно низким бай-ином 400 долларов.

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В призы попал аж 1391 игрок и последним в ITM оказался украинец Артем Зверховский, который заработал 640 долларов. Из россиян же в призовой зоне оказалось двое и именно одному из них – Анатолию Зырину – и покорился золотой браслет.

Когда за финалкой осталось всего шестеро игроков, россиянин имел наименьший стек с 2,5 бб, однако это не помешало ему раскрутиться. Для Зырина это вторая награда на Мировой серии покера. В 2019 году Анатолий выиграл микс-ивент по Омахе.

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"Первый браслет я выиграл больше на удаче. Этот выигран благодаря мастерству. Странное чувство, когда побеждаешь 9 тысяч человек. Я хочу поблагодарить за поддержку своих друзей и девушку. И хочу передать приветы родителям, сестре, брату, собаке и всем, кто дома. Я планирую поспать и устроить вечеринку".

Отметим, что за свою карьеру игрок под ником "Дукалис" выиграл почти 2 миллиона долларов. На нынешней WSOP это лишь вторые призы для россиянина.

Результаты финального стола WSOP #55 COLOSSUS NLH:

  1. Анатолий Зырин – 314,7 тыс. долларов
  2. Майкл Ли – 194,4 тыс. долларов
  3. Кевин Ранд – 147,5 тыс. долларов
  4. Фуок Нгуен – 112,7 тыс. долларов
  5. Давид Рипли – 86,6 тыс. долларов
  6. Эрик Ким – 67 тыс. долларов
  7. Мартин Гаваски – 52,1 тыс. долларов
  8. Винкас Тамасаускас – 40,8 тыс. долларов
  9. Пень Ло – 32,2 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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