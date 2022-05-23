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Роздача на 80 тисяч: датський гравець виграв супертурнір у Мадриді (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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23 травня, 21:04
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Хайроллер Хенрік Хеклен став чемпіоном Main Event Triton Poker Open, піднявши понад два мільйони євро
Хенрік Хеклен - чемпіон Main Event Triton Poker Open
Хенрік Хеклен - чемпіон Main Event Triton Poker Open / Фото: Pokeroff

Добігає кінця елітна покерна серія Triton Poker Open, яку цього року прийняв Мадрид. Найкращі гравці з'їхалися до столиці Іспанії, щоби розіграти цінні призові.

Сьогодні визначився чемпіон Main Event. Бай-ін події склав аж 100 тисяч євро, що не завадило організаторам зібрати аж 93 входи, наростивши призовий фонд до 9,3М.

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У призах опинилося 13 покеристів, а до хедз-апу дійшли данець Хенрік Хеклен та турків Орпен Кісачікоглу. Перед дуеллю хлопці домовилися про угоду, залишивши на коні лише 80К призових. І зрештою хедз-ап завершився в одну роздачу!

Отримавши пару четвірок, Орпен пішов в олл-ін і підтримав Хенрік з КК. Ніхто не отримав посилення пари на столі, тож чемпіоном у підсумку став данець.

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Це вже другий тріумф Хеклена на Triton Poker Open, перша перемога відбулася у 2019 році. Усього за свою кар'єру скандинавський гравець виграв 7,1 мільйона доларів.

Результати Main Event Triton Poker Open:

  1. Хенрік Хеклен – 2,17 млн євро
  2. Орпен Кісачікоглу – 2,01 млн євро
  3. Кевін Паке – 1,13 млн євро
  4. Олексій Поняковс – 888 тис. євро
  5. Сем Грефтон – 716 тис. євро
  6. Патрік Антоніус – 558 тис. євро
  7. Бруно Фолькманн – 440,5 тис. євро
  8. Альфред Декароліс – 344 тис. євро
  9. Сем Грінвуд – 260,5 тис. євро

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