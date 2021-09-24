Поки партнери громили Динамо: форвард Шахтаря виграв онлайн-турнір з покеру (відео)

Травмований Дентіньо не міг зіграти в Суперкубку України, тому не відмовив собі у можливості позмагатися в покер

Дентіньо непогано проявляє себе в покері / Фото: Getty Images

У середу відбувся поєдинок за Суперкубок України. Шахтар розгромив Динамо та здобув свій дев'ятий такий трофей, наздогнавши за їх кількістю киян.

Участь у зустрічі не взяв Дентіньо, який через травму поки займається за індивідуальною програмою. Втім, бразилець не сумує та у вільний час вирішив розважити себе покером.

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Дентіньо нерідко грає в онлайні та навіть іноді виграє. Так сталося і вчора, коли "Зубастик" вирішив спробувати себе в інтернеті в івенті з бай-іном 82 долари.

Дентіньйо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У підсумку бразилець не тільки вийшов в "плюс", а й виграв турнір! Його перемога потрапила в прямий ефір стріму на Twitch. У вирішальній роздачі Дентіньо здолав суперника, зібравши на пару тузів.

Дентіньо виграв турнір з онлайн-покеру

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Форвард Шахтаря заробив близько 4 тисяч доларів, включаючи баунті та призові. У події бразилець зіграв під ніком "mlk017".

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Що стосується футбольних досягнень гравця в цьому сезоні, то поки він програє конкуренцію Лассіні Траоре та Данилу Сікану. Награвши сумарно 68 хвилин в чотирьох матчах, Дентіньо відзначився одним голом.