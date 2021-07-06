Переможець сателіту ледь не зірвав великий куш, зупинившись за крок від перемоги на WSOP Online

Вчора завершився п'ятий івент Світової серії покеру WSOP Online. Організація розіграє 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня. Першими чотирма щасливчиками стали Хосе Нобоа, Маніг Льозер, Доннел Дейс, а також анонім Steelvikes7.
У п'ятому турнірі No Limit Hold'em 8-Max з бай-іном 1000 доларів було виконано 459 входів. Перемогу в змаганні здобув Джеремі Вільямс під ніком freestylerr. Щасливчик підняв понад 139 тисяч доларів, хоча раніше в інтернеті його максимальним виграшем були 4,5 тисячі.
Що цікаво, друге місце зайняв анонім Vegasbroke. Організація зазначає, що гравець відібрався на WSOP Online через сателіт з бай-іном всього 100 доларів. До фінальної роздачі обидва гравці підійшли з приблизно рівними стеками. на терні freestylerr отримав стріт і пішов в олл-ін. Опонент підтримав ставку з двома парами, через що і задовольнився другим місцем.
Результати фінального столу WSOP Online Event #5:
- Джеремі Вільямс – 139,6 тис. доларів
- Vegasbroke – 86,4 тис. доларів
- Джошуа Рей – 59,5 тис. доларів
- Метт Стаут – 41,7 тис. доларів
- Гері Косаковскі – 29,7 тис. доларів
- Pickitup – 21,5 тис. доларів
- Адам Річардсон – 15,8 тис. доларів
- Кевін Лутц – 11,9 тис. доларів
- Остін Пек – 9,1 тис. доларів