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Переможець сателіту ледь не зірвав великий куш, зупинившись за крок від перемоги на WSOP Online

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
6 липня, 19:50
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Якийсь Vegasbroke потрапив на Світову серію покеру через перемогу в турнірі з бай-іном 100 доларів, проте ледь не виграв золотий браслет
Джеремі Вільямс - володар п'ятого золотого браслета WSOP Online 2021
Джеремі Вільямс - володар п'ятого золотого браслета WSOP Online 2021 / Фото: Pokernews

Вчора завершився п'ятий івент Світової серії покеру WSOP Online. Організація розіграє 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня. Першими чотирма щасливчиками стали Хосе Нобоа, Маніг Льозер, Доннел Дейс, а також анонім Steelvikes7.

У п'ятому турнірі No Limit Hold'em 8-Max з бай-іном 1000 доларів було виконано 459 входів. Перемогу в змаганні здобув Джеремі Вільямс під ніком freestylerr. Щасливчик підняв понад 139 тисяч доларів, хоча раніше в інтернеті його максимальним виграшем були 4,5 тисячі.

Що цікаво, друге місце зайняв анонім Vegasbroke. Організація зазначає, що гравець відібрався на WSOP Online через сателіт з бай-іном всього 100 доларів. До фінальної роздачі обидва гравці підійшли з приблизно рівними стеками. на терні freestylerr отримав стріт і пішов в олл-ін. Опонент підтримав ставку з двома парами, через що і задовольнився другим місцем.

Результати фінального столу WSOP Online Event #5:

  1. Джеремі Вільямс – 139,6 тис. доларів
  2. Vegasbroke – 86,4 тис. доларів
  3. Джошуа Рей – 59,5 тис. доларів
  4. Метт Стаут – 41,7 тис. доларів
  5. Гері Косаковскі – 29,7 тис. доларів
  6. Pickitup – 21,5 тис. доларів
  7. Адам Річардсон – 15,8 тис. доларів
  8. Кевін Лутц – 11,9 тис. доларів
  9. Остін Пек – 9,1 тис. доларів

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