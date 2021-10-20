Ніколи не вигравав більше 5 тисяч! Агент з нерухомості дуже вдало заїхав в Лас-Вегас

Житель Лос-Анджелеса Ентоні Кутсос здобув свій перший браслет Світової серії покеру, вигравши турнір з майже трьох тисяч гравців

Ентоні Кутсос залишає Лас-Вегас із золотим браслетом / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. З 30 вересня в "місті гріхів" розігрують золоті браслети WSOP серед кращих гравців світу.

Сьогодні вночі підійшли до кінця відразу кілька івентів. Окремо варто виділити 35-ий турнір Freezout NLH, у якому переможцем виявився любитель Ентоні Кутсос.

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Хлопець працює агентом з нерухомості в Сан-Франциско, а раніше вигравав в покер не більше 5 тисяч доларів. Вчора ж йому підкорилося поле з майже трьох тисяч суперників.

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Довгий час чіплідером івенту був британець російського походження Денис Чуфарін. Однак за кілька кроків від фіналки гравець невдало виставився з AQ проти АА та КК і завершив турнір 11-им.

Результати фінального столу WSOP # 35 Freezout NLH:

Ентоні Кутсос – 167,2 тис доларів Шарбель Кантержіян – 103,4 тис доларів Донгшенг Жанг – 77,6 тис доларів Йохан Лопас – 58,6 тис доларів Сундіата Деворе – 44,7 тис доларів Джейкоб Річ – 34,3 тис доларів Рональд Айббетсон – 26,5 тис доларів Джон Мосс – 20,7 тис доларів Фаусто Вальдес – 16,3 тис доларів

Також варто виділити і тріумф Девіда Бейкера у 34 ом івенті Limit 2-7 Lowball Triple Draw. Це вже третій браслет в кар'єрі американця, який раніше тріумфував у 2012 і 2019 роках.

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Результати фінального столу WSOP # 34 Limit 2-7 Lowball Triple Draw: