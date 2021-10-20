Никогда не выигрывал более 5 тысяч! Агент по недвижимости очень удачно заехал в Лас-Вегас

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. С 30 сентября в "городе грехов" разыгрывают золотые браслеты WSOP среди лучших игроков мира.
Сегодня ночью подошли к концу сразу несколько ивентов. Особняком стоит выделить 35-ый турнир Freezout NLH, в котором победителем оказался любитель Энтони Кутсос.
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Парень работает агентом по недвижимости в Сан-Франциско, а ранее выигрывал в покер не более 5 тысяч долларов. Вчера же ему покорилось поле из почти трех тысяч соперников.
Долгое время чиплидером ивента был британец российского происхождения Денис Чуфарин. Однако в нескольких шагах от финалки игрок неудачно выставился с AQ против АА и КК и завершил турнир 11-ым.
Результаты финального стола WSOP #35 Freezout NLH:
- Энтони Кутсос – 167,2 тыс долларов
- Шарбель Кантержиян – 103,4 тыс долларов
- Донгшенг Жанг – 77,6 тыс долларов
- Йохан Лопас – 58,6 тыс долларов
- Сундиата Деворе – 44,7 тыс долларов
- Джейкоб Рич – 34,3 тыс долларов
- Рональд Айббетсон – 26,5 тыс долларов
- Джон Мосс – 20,7 тыс долларов
- Фаусто Вальдес – 16,3 тыс долларов
Также стоит выделить и триумф Дэвида Бейкера в 34-ом ивенте Limit 2-7 Lowball Triple Draw. Это уже третий браслет в карьере американца, который ранее триумфовал в 2012 и 2019 годах.
Результаты финального стола WSOP #34 Limit 2-7 Lowball Triple Draw:
- Дэвид Бейкер – 87,8 тыс долларов
- Питер Линн – 54,2 тыс долларов
- Стив Дойч – 37,1 тыс долларов
- Кристийонас Андрулис – 25,9 тыс долларов
- Марк Бут – 18,4 тыс долларов
- Марк Фрэйзер – 13,4 тыс долларов
- Колин Викершайм – 9,9 тыс долларов