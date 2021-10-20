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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Никогда не выигрывал более 5 тысяч! Агент по недвижимости очень удачно заехал в Лас-Вегас

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
20 октября, 17:15
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Житель Лос-Анджелеса Энтони Кутсос добыл свой первый браслет Мировой серии покера, выиграв турнир из почти трех тысяч игроков
Энтони Кутсос покидает Лас-Вегас с золотым браслетом
Энтони Кутсос покидает Лас-Вегас с золотым браслетом / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. С 30 сентября в "городе грехов" разыгрывают золотые браслеты WSOP среди лучших игроков мира.

Сегодня ночью подошли к концу сразу несколько ивентов. Особняком стоит выделить 35-ый турнир Freezout NLH, в котором победителем оказался любитель Энтони Кутсос.

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Парень работает агентом по недвижимости в Сан-Франциско, а ранее выигрывал в покер не более 5 тысяч долларов. Вчера же ему покорилось поле из почти трех тысяч соперников.

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Долгое время чиплидером ивента был британец российского происхождения Денис Чуфарин. Однако в нескольких шагах от финалки игрок неудачно выставился с AQ против АА и КК и завершил турнир 11-ым.

Результаты финального стола WSOP #35 Freezout NLH:

  1. Энтони Кутсос – 167,2 тыс долларов
  2. Шарбель Кантержиян – 103,4 тыс долларов
  3. Донгшенг Жанг – 77,6 тыс долларов
  4. Йохан Лопас – 58,6 тыс долларов
  5. Сундиата Деворе – 44,7 тыс долларов
  6. Джейкоб Рич – 34,3 тыс долларов
  7. Рональд Айббетсон – 26,5 тыс долларов
  8. Джон Мосс – 20,7 тыс долларов
  9. Фаусто Вальдес – 16,3 тыс долларов

Также стоит выделить и триумф Дэвида Бейкера в 34-ом ивенте Limit 2-7 Lowball Triple Draw. Это уже третий браслет в карьере американца, который ранее триумфовал в 2012 и 2019 годах.

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Результаты финального стола WSOP #34 Limit 2-7 Lowball Triple Draw:

  1. Дэвид Бейкер – 87,8 тыс долларов
  2. Питер Линн – 54,2 тыс долларов
  3. Стив Дойч – 37,1 тыс долларов
  4. Кристийонас Андрулис – 25,9 тыс долларов
  5. Марк Бут – 18,4 тыс долларов
  6. Марк Фрэйзер – 13,4 тыс долларов
  7. Колин Викершайм – 9,9 тыс долларов

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Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
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