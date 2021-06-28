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Майстер-клас від Філа Хельмута: як легенді покеру вдався шикарний блеф проти Даніеля Негреану (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
28 червня, 13:30
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Американський покерист зумів взяти солідний банк з "вісімкою" і "трійкою" на руках без готової комбінації
Філ Хельмут не планує зменшувати оберти в покері
Філ Хельмут не планує зменшувати оберти в покері / Фото: Instagram Філа Хельмута

Нещодавно Філ Хельмут здобув яскраву перемогу над Даніелем Негреану в шоу High Stakes Duel. Легендарний американець обіграв свого візаві у всіх трьох раундах і тепер очікує зустрічі з новим суперником, яким повинен стати Том Дван.

Філ не боявся ризикувати, а в одній з роздач вразив глядачів неймовірним блефом. Отримавши на руки трефові 8-3, Хельмут кілька разів підвищував ставки вже на префлопі. У підсумку перед флопом банк склав 70 тисяч при ББ 600. На стіл викладають "десятку", "шістку", а також трефового валета. Негреану з кишеньковою парою "двійок" (22) ставить 21К і Хельмут підтримує. Банк виростає до 112 тисяч.

Трефова "шістка" на терні дарує флеш-дро Філу, проте його шанси на перемогу все одно становлять лише 32%. У підсумку американець вирішується зробити ставку в 42 тисячі без готової комбінації на руках. Після довгих роздумів Негреану вирішив скинути карти. Показовий майстер-клас від рекордсмена WSOP за кількістю золотих браслетів!

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2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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