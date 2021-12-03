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Мартіні краще за всіх! Гравець із Франції виграв два золоті браслети WSOP за три дні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
3 грудня, 14:40
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Жюльєн Мартіні запалює у Розвадові, завоювавши два титули Світової серії покеру та звання найкращого французького гравця на WSOP
Жюльєн Мартіні - володар двох браслетів WSOP
Жюльєн Мартіні - володар двох браслетів WSOP / Фото: WSOP

У чеському місті Розвадів проходить Світова серія покеру Європи. Організатори WSOPE проведуть 15 івентів, у яких розігруються золоті браслети. Серії навіть не заважає локдаун у Чехії, через який скасували European Poker Tour.

Вже визначився перший і, можливо, єдиний дворазовий чемпіон на WSOP Europe 2021. Ним став французький гравець Жюльєн Мартіні, який виграв 8-й та 12-й івенти.

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У першому з них спортсмени змагалися у Short Deck. 98 учасників заплатили по 2,5 тисячі доларів бай-іну. 20 гравців потрапили у призи, а у хедз-апі Мартіні здолав німця Філіпа Шваба.

Топ-трійка івента WSOPE #8 No Limit Short Deck Hold'em:

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  1. Жюльєн Мартіні – 60 тис. євро
  2. Філіп Шваб – 37 тис. євро
  3. Еміль Бісе – 26,1 тис. євро

Вже через три дні Жюльєн виявився сильнішим у турнірі 8-Game Mix з бай-іном 2 тисячі доларів. Пройшовши поле із 61-го гравця, француз знову зустрівся у хедз-апі з німцем, цього разу з Оле Шеміоном.

Топ-трійка івента WSOPE #12 8-Game Mix :

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  1. Жюльєн Мартіні – 33,9 тис. євро
  2. Оле Шеміон – 20,9 тис. євро
  3. Ніколас Боковскі – 14,2 тис. євро

Дві ці перемоги лише поповнили банкролл Мартіні майже на 100 тисяч, але й зробили його триразовим володарем браслетів WSOP. Це дозволило Жюльєну обійти за цим показником свого друга Бертрана Гроспельє та стати найтитулованішим французом на Світовій серії покеру.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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