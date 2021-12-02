Козацький характер! Гравець з України виграв золотий браслет WSOP у безнадійній ситуації

Киянин Андрій Любовецький сенсаційно став переможцем Світової серії покеру Європи, яка проходить у чеському Розвадові

Андрій Любовецький виграв турнір хайролерів на WSOP Europe / Фото: WSOP

Цими днями у чеському місті Розвадів триває Світова серія покеру Європи. Організатори WSOPE намітили 15 івентів, у яких розігруються золоті браслети. Проведення серії не заважає навіть локдаун у Чехії.

Вночі завершився один із найдорожчих івентів Platinum High Roller з бай-іном 25 тисяч євро. На турнір зареєструвалося аж 72 гравці, а до фінального столу дійшов українець Андрій Любовецький.

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Шансів на успіх у нашого співвітчизника було небагато, адже він розпочинав фіналку з найменшим стеком (12 великих блайндів). Проте покерист показав справжній характер і вже до 5-макс вибився у лідери, двічі вдало зробивши ставку олл-ін.

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Щоправда, у хедз-ап Андрій вийшов із невеликим відставанням від фіна Йоні Йоукімайнена, але одна із роздач серйозно змінила хід гри.

У Андрія на руках були J♣️5♣️, тоді як Йоні прилетіли A♣️7♣️. На флопі випадають Т♣️4♦️9♠️, після чого Любовецький підвищує ставки та Йоукімайнен робить кол. На терні (К♣️) українець знову піднімає та отримує кол.

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На рівері (J♦️) наш земляк отримує перевагу. Йоні ставить половину свого стека і після довгих роздумів Андрій підтримує та забирає собі солідний банк. Далі добити фіна було лише справою техніки.

"Я поки не усвідомив, що сталося. Всі 12 років, що я граю в покер, я переслідував одну мету – виграти браслет WSOP. Думаю, сьогодні я грав у свій найкращий покер. Я такий щасливий, що не можу знайти слів".

Зазначимо, що Любовецький є гравцем збірної України зі спортивного покеру, з якою у 2020 році став чемпіоном світу на Кубку Націй. Усього в живих турнірах киянин заробив понад 700 тисяч доларів.

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Усього для українців це восьмий браслет WSOP в історії. Раніше головна нагорода Світової серії покеру діставалася Євгену Качалову, Дмитру Бистровзорову, Ігореві Дубинському, Андрію Держипільському, Владиславу Мартиненку, а також двічі Олексію Ковальчуку.

Результати фінального столу WSOPE #10 Platinum High Roller :