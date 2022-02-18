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Культове покерне шоу повертається на екрани. Хто з гравців візьме участь у 9-му сезоні?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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18 лютого, 17:59
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Філ Айві, Даніель Негреану та Дойл Брансон готові до битви на телешоу High Stakes Poker. Перший епізод вийде 21 лютого
Шоу High Stakes Poker вийде на екрани 21 лютого
Шоу High Stakes Poker вийде на екрани 21 лютого / Фото: Pokernews

Наприкінці лютого повертається одне з найзнакових покерних шоу High Stakes Poker. Це буде вже дев'ятий сезон телешоу.

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У ньому очікується повернення колишніх зіркових учасників – Даніеля Негреану, Дойла Брансона, Філа Айві та Тома Двана. Також очікується приїзд фінського екс-тенісиста Патріка Антоніуса. До них приєднаються кілька цікавих новачків.

High Stakes Poker – Wikipedia

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Одним із них стане чемпіон останнього Main Event WSOP Корай Алдемір. Також запрошення отримали легендарний хайролер Гаррета Адельштейна, а також популярна стримерка Кім Халтман.

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Перший епізод телешоу вийде 21 лютого, прямі трансляції будуть доступні на стрімінговій платформі PokerGo. Відзначимо, що High Stakes Poker вперше вийшов на екрани у 2006 році та з'являвся в кабельній мережі до 2011 року, після чого зробив тривалу паузу аж до 2020 року.

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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