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Самовпевненого покериста зі Швеції висміяли після поразки від України на Євро-2020

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
30 червня, 14:55
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Мартін Якобсон був упевнений в проході скандинавів у чвертьфінал, однак в підсумку став об'єктом насмішок в Instagram
Збірна України виставила Мартіна Якобсона не в кращому світлі
Збірна України виставила Мартіна Якобсона не в кращому світлі / Фото: Getty Images

Вчора футбольна збірна України в нервовому матчі пройшла збірну Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Вирішальний гол забив форвард Артем Довбик в овертаймі на 120+1 хвилині.

Суперником команди Андрія Шевченка стане збірна Англії, яка вчора на "Вемблі" здолала Німеччину. Цей поєдинок відвідав відомий шведський покерист Мартін Якобсон, який вболівав за німецьку команду. Після поєдинку гравець виклав фото зі стадіону на своїй сторінці в Instagram з підписом: "Все добре, Німеччина. Швеція за вас помститься".

Ось тільки самі шведи так і не зуміли подолати український бар'єр, також вилетівши з Євро. Звичайно ж, коментарі під постом наповнилися саркастичними фразами підписників, які висміяли таку самовпевненість Якобсона.

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