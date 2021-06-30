Самоуверенного покериста из Швеции высмеяли после поражения от Украины на Евро-2020

Мартин Якобсон был уверен в проходе скандинавов в четвертьфинал, однако в итоге стал объектом насмешек в Instagram

Сборная Украины выставила Мартина Якобсона не в лучшем свете / Фото: Getty Images

Вчера футбольная сборная Украины в нервном матче прошла сборную Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Решающий гол забил форвард Артем Довбик в овертайме на 120+1 минуте.

Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Англии, которая вчера на "Уэмбли" одолела Германию. Этот поединок посетил известный шведский покерист Мартин Якобсон, болевший за немецкую команду. После поединка игрок выложил фото со стадиона на своей страничке в Instagram с подписью: "Все хорошо, Германия. Швеция за вас отомстит".

Вот только сами шведы так и не сумели преодолеть украинский барьер, также вылетев с Евро. Конечно же, комментарии под постом наполнились саркастическими фразами подписчиков, которые высмеяли такую самоуверенность Якобсона.