Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Самоуверенного покериста из Швеции высмеяли после поражения от Украины на Евро-2020

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
30 июня, 14:55
Копировать ссылку
Мартин Якобсон был уверен в проходе скандинавов в четвертьфинал, однако в итоге стал объектом насмешек в Instagram
Сборная Украины выставила Мартина Якобсона не в лучшем свете
Сборная Украины выставила Мартина Якобсона не в лучшем свете / Фото: Getty Images

Вчера футбольная сборная Украины в нервном матче прошла сборную Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Решающий гол забил форвард Артем Довбик в овертайме на 120+1 минуте.

Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Англии, которая вчера на "Уэмбли" одолела Германию. Этот поединок посетил известный шведский покерист Мартин Якобсон, болевший за немецкую команду. После поединка игрок выложил фото со стадиона на своей страничке в Instagram с подписью: "Все хорошо, Германия. Швеция за вас отомстит".

Вот только сами шведы так и не сумели преодолеть украинский барьер, также вылетев с Евро. Конечно же, комментарии под постом наполнились саркастическими фразами подписчиков, которые высмеяли такую самоуверенность Якобсона.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
US Poker Open
Подробнее
Перкинс vs Тайс
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Теннисист
PokerMatch

Патрик
Антониус

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять