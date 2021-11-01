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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Коли чоловік – твій головний суперник: як запальна Кейт Ліндсі підкорює покер (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 листопада, 12:50
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Апетитна американка підсіла на покер завдяки Крісу Мурману і одного разу навіть билася з чоловіком у дуелі за крутий трофей
Кейт Ліндсі - одна з найапетитніших блондинок у покері
Кейт Ліндсі - одна з найапетитніших блондинок у покері / Фото: Instagram Кейт Ліндсі

Одним із найкращих британських покеристів в історії є Кріс Мурман. Уродженець Брайтона грає на професійному рівні з 2004 року та понад 120 разів входив у призи на великих турнірах.

Найвищими досягненнями Кріса можна назвати два золоті браслети WSOP. Перший він виборов у 2017 році на турнірі з Холдему, а другий – цього літа в онлайні. Втім, однією з головних гордостей Мурмана є його красуня дружина Кейт Ліндсі.

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Хлопець познайомився зі своєю обраницею на одному з покерних турнірів у США. Дівчина сама любить пограти в покер, проте до зустрічі з Крісом це було для неї більше як хобі.

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У 2015 році пара зіграла весілля. Збіг чи ні, але в тому році у Кріса був не найуспішніший період кар'єри – лише 6 ITM. Щоправда, саме вже у статусі одруженого чоловіка у Мурмана розпочалося піднесення.

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Як і в самої Кейт. У житті дівчина працює в індустрії моди та веде свій блог. Там вона розповідає про одяг, макіяж, манікюр та інші цікаві аспекти індустрії краси.

Однак після зустрічі з Мурманом Ліндсі активно зайнялася покером. За свою недовгу кар'єру Кейт виграла 500 тисяч доларів. На турнірах WSOP красуня 36 разів потрапляла у призи, але так і не здобула жодного трофею.

До речі, одного разу їй у цьому завадив сам Мурман. На початку цього року парочка опинилася в хедз-апі турніру WSOP Circuit і заробила на двох понад 30 тисяч доларів. Мрією Ліндсі було завоювання золотої каблучки, але чоловік завадив їй це зробити.

"Сьогодні я відчув найдивніші почуття, за весь час своєї гри в покер. Протягом кількох років Кеті говорила мені про те, що мріє виграти саме перстень WSOP, навіть більше, ніж браслет. У мене ж не було такої мрії, тому мені довелося зробити велике зусилля, щоби не піддаватися"

У вирішальній роздачі Кейт була близька до тріумфу з Q4 на руках, тоді як у Кріса були JT. Аж до терну ситуація була на боці дівчини (9-3-Q-4), проте "вісімка" на рівері дала Мурману стріт і перемогу в івенті.

Також Ліндсі активно веде сторінку до Instagram, на яку підписалося майже 5 тисяч фоловерів. Дівчина не тільки ділиться професійним контентом зі світу покеру та краси, але й активно подорожує світом.

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