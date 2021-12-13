Киянин іде у відрив. Як пройшов перший тиждень Winter Poker Cup

Найбільший рум України PokerMatch провів перший тиждень зимової серії турнірів із загальною гарантією 26,5 мільйона гривень

PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

На PokerMatch грає гаряча серія турнірів. Winter Poker Cup. Організатори підготували для учасників аж 105 турнірів з найпопулярніших дисциплін – Холдем, Омаха та Китайський покер "Ананас".

Перший тиждень вийшов дуже продуктивним. Покер-рум розіграв 8,1 мільйона гривень, а більшість івентів побили початкову гарантію. Загалом у 35 турнірів було зроблено понад 27 тисяч входів (близько 780 за подію).

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Найуспішнішим гравцем тижня можна назвати Юрія Третьякова. Покерист із Києва зумів виграти аж чотири івенти, причому у різних дисциплінах. Крім того, круто провів вікенд та амбасадор PokerMatch Михайло Гутий.

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Уродженець Луцька вже не раз потрапляв у призи на WPC, а вчора підкорив нокаут-івент Холдему, вигравши в загальній сумі 130 тисяч. Окремо варто відзначити суботній турнір з Холдему з мільйонною гарантією. Його переможець mystery_xx став багатшим на 140К.

Цього тижня також відбудеться 35 івентів із загальною гарантією 7,7 мільйона гривень. Відібратися у всі івенти буде можливість через сателіти з дешевшим внеском. Подробиці – на сайті PokerMatch.