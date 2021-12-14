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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Грай у покер та бери участь в акції на 500 тисяч. Розповідаємо, як розбагатіти перед Новим Роком

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 грудня, 12:35
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Напередодні Нового Року PokerMatch подарує кеш-гравцям півмільйона гривень у суперакції "Новорічні комбінації"
PokerMatch запускає акцію "Новорічні комбінації"
PokerMatch запускає акцію "Новорічні комбінації" / Фото: PokerMatch

У ці дні найбільший покер-рум України PokerMatch проводить останню серію року Winter Poker Cup із загальною гарантією 26,5 мільйона доларів. Втім, ці турніри дають лише старт новорічним сюрпризам від компанії.

Так, з 17 по 26 грудня PokerMatch проведе нову круту акцію "Новорічні комбінації", у яких буде розіграно аж 500 тисяч гривень При цьому для отримання призу досить просто та успішно грати в покер, без зайвих витрат!

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Формат. Акція складатиметься з п'яти залікових періодів. У кожному з них призовий фонд становитиме 100 тисяч доларів. Розклад періодів:

  • 17-18 грудня
  • 19-20 грудня
  • 21-22 грудня
  • 23-24 грудня
  • 25-26 грудня

Правила участі. Покеристам достатньо у вище зазначені дати грати за кеш-столами. Мінімальний ліміт – 0,5/1 гривня. За випадання комбінацій гравці отримуватимуть очки у лідерборд. Причому навіть якщо учасник програв роздачу або скинув карти, бали йому все одно будуть нараховані.

Таблиця нарахування очок

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Комбінація Окуляри за перемогу
у роздачі 		Окуляри за програш
у роздачі 		Окуляри за фолд
КК 10155
АА 203010
Дві пари 304515
Сет 406020
Стріт 507525
Флеш 609030
Фулл-хаус 10015050
Каре 250500125
Стріт-флеш 2 5005 0001 250
Флеш рояль 5 000--

Ці окуляри будуть множитися на певний коефіцієнт залежно від розміру блайндів:

Ліміт Коефіцієнт
0,5 / 1 грн x1
1/2 грн x1,5
2,5 / 5 грн x3
5 / 10 грн x6
10 / 20 грн x12
25/50 грн і вище x24

Призи. Найкращі гравці в кожному періоді отримають частину від призового фонду. Крім того, якщо гравець не пройде кваліфікацію, але набере щонайменше 100 очок за період, він отримає "Новорічні карти".

Нею можна виграти як турнірні гроші (до 200 тисяч гривень), так і квиток у турнір All-in Shootout. Докладніше з правилами участі у новорічній акції можна ознайомитись на сайті PokerMatch. Усім удачі і з прийдешніми святами!

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