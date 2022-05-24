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І це ще не кінець! Українці виграли вже сім турнірів на кубку з онлайн-покеру

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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24 травня, 16:43
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Серія турнірів SCOOP вже перевалила за екватор. Підбиваємо проміжні підсумки
Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022
Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022

Весняний кубок по онлайн-покеру (SCOOP) наближається до свого кінця. На даний момент зіграно 190 турнірів і проміжні підсумки по них підбив покер-рум, який організує цю серію.

У ці івенти було зроблено понад 650 тисяч входів, що дозволило розіграти майже 50 мільйонів доларів призового фонду. Із них 7М дісталися переможцям турнірів.

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Очевидне лідерство країнами утримує Бразилія. На рахунку представників південноамериканської країни вже 47 титулів, тоді як найближчий переслідувач Великобританії – лише 14.

Україна також не відстає, наші покеристи відсвяткували вже сім перемог на SCOOP. Наприклад, нещодавно Андрій Новак та Андрій Держипільський заробили 78 тисяч доларів на двох.

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Лідером рейтингу найкращих гравців є британець Патрік Леонард. Відомий стример та онлайн-покерист має в активі 1160 очок. До топ-п'ятірки також входить і популярний австрієць Оле Шеміон, який набрав 830 балів.

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