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И это еще не конец! Украинцы выиграли уже семь турниров на кубке по онлайн-покеру

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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24 мая, 16:43
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Серия турниров SCOOP уже перевалила за экватор. Подводим промежуточные итоги
Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022
Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022

Весенний кубок по онлайн-покеру (SCOOP) близится к своему концу. На данный момент сыграно 190 турниров и промежуточные итоги по ним подбил покер-рум, организующий данную серию.

В эти ивенты было сделано более 650 тысячи входов, что позволило разыграть почти 50 миллионов долларов призового фонда. Из них 7М достались победителям турниров.

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Явно лидерство по странам удерживает Бразилия. На счету представителей южноамериканской страны уже 47 титулов, тогда как у ближайшего преследователя Великобритании – всего 14.

Украина также не пасет задних, наши покеристы отпраздновали уже семь побед на SCOOP. К примеру, недавно Андрей Новак и Андрей Держипильский заработали 78 тысяч долларов на двоих.

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Лидером рейтинга лучших игроков является британец Патрик Леонард. Известный стример и онлайн-покерист имеет в активе 1160 очков. В топ-пятерку также входит и популярный австриец Оле Шемион, набравший 830 баллов.

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Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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Дэвид Питерс Дэвид Питерс
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