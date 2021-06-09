Флеш наостанок: екс-переможець WSOP тріумфував на Відкритому чемпіонаті США з покеру

Вчора відбулася п'ята подія Відкритого чемпіонату США з покеру. У турнірі взяли участь 85 гравців, які заплатили по 10 тисяч доларів бай-іна. Зіграв на ньому і американець Джозеф Маккіен, який ефектно виграв третій івент змагання.
У цьому ж розіграші Джо також був близький до перемоги, однак у підсумку змушений задовольнитися третьою позицією. Головна боротьба розігралася між його співвітчизниками – Адамом Хендріксом та Джоуї Вайсманом. Останній підійшов до хедз-ап з куди більш низьким стеком, однак везіння було на боці володаря золотого браслета WSOP 2012.
У підсумку перед фінальною роздачей Хендрікс вирішив піти в олл-ін з тузом та валетом (AJ) на руках і Вайсман відповів йому з більш слабкою рукою (одномасні Q2). Тут Джоуї і допоміг фарт, щоб зібрати бажаний флеш. Це дозволило уродженцю Нью-Йорка збагатитися на 200 з гаком тисяч доларів.
Підсумки третього події US Poker Open 2021:
1. Джоуї Вайсман (США) – 204 тис. доларів
2. Адам Хендрікс (США) – 144,5 тис. доларів
3. Джозеф Маккіен (США) – 102 тис. доларів
4. Кері Катц (США) – 85 тис. доларів
5. Франк Фунаро (США) – 68 тис. доларів
6. Брок Вілсон (США) – 51 тис. доларів
7. Висунуто Рамон (Іспанія) – 42 тис. доларів
8. Нік Шульман (США) – 34 тис. доларів
9. Ден Шак (США) – 34 тис. доларів
10. Даніель Неграну (Канада) – 25,5 тис. доларів
11. Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина) – 25,5 тис. доларів