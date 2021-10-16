Фінал Кубка України – вже в ці вихідні! Що чекає на учасників у вирішальні дні серії

Сьогодні і завтра PokerMatch проведе шість крутих івентів серії Ukrainian Poker Cup, в яких розіграє не менше трьох мільйонів гривень

Кубок України з онлайн-покеру завершується 17 жовтня / Фото: PokerMatch

Цими вихідними добігає кінця Кубок України з онлайн-покеру. Найбільший рум країни PokerMatch проведе ще шість турнірів, щоб визначити останніх чемпіонів міст.

У суботу відбудуться три івенти в Кубку Чернівців. Омашисти стартують о 19:00, а любителі Китайського покеру OFC – на півгодини пізніше.

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У Холдем гравці зможуть пограти о 20:00 в турнірі з гарантією 1 мільйон гривень. До слова, якщо ви зумієте вибити Майстра Чернівців Василя Забродського, вам буде нарахований приз у розмірі 1000 ТМ.

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Грандіозне завершення серії відбудеться завтра в Кубку Києва. Як і сьогодні, івенти з Омахи та "Ананасу" стартують о 19:00 і 19:30 відповідно.

Ну а вишенькою на торті стане Main Event UPC – Kyiv Cup з гарантією 2 мільйони гривень! Бай-ін події становитиме 1000 гривень, яку також можна окупити нокаутом Майстра.

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У київському івенті їм стане чемпіон Головної події PokerMatch UA Millions Річард Нойман. Всього ж у цей вікенд PokerMatch розіграє не менше 3,7 мільйона гривень. Розклад останніх івентів серії виглядає так: