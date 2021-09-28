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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Підкорювачі українських міст. Усі переможці Кубка України з онлайн-покеру

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 вересня, 19:40
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PokerMatch організовує 72 крутих івенти в рамках серії Ukrainian Poker Cup, в яких розігрує кубки і мільйонні призові
PokerMatch проводить Кубок України з онлайн-покеру
PokerMatch проводить Кубок України з онлайн-покеру / Фото: PokerMatch

У п'ятницю стартував Кубок України з онлайн-покеру (UPC). Серію турнірів з Холдему, Омахи (4-х і 5-тикарткової) та "Ананасу" проводить найбільший покер-рум країни PokerMatch.

Організатори проведуть 72 великих турніри, які будуть присвячені містам України. Загальна гарантія подій становить 22 мільйони гривень.

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Серія завершиться 17 жовтня, коли в битві за Kyiv Cup покеристи розіграють 2 мільйони гривень в Холдемі. До вашої уваги – список всіх призерів Кубка України з онлайн-покеру.

ODESSA CUP
24 вересня

Дисципліна Бай-ін Переможець Приз
Холдем 500 грнknifer 106 442 грн
Омаха 500 грнshrekpoker91 34 047 грн
Китайський покер "Ананас" 1 000 грнborsalino 30 752 грн

ZHYTOMYR CUP
25 вересня

Дисципліна Бай-ін Переможець Приз
Холдем 500 грнwinning1211 123 669 грн
Омаха 500 грнshrekpoker91 29 038 грн
Китайський покер "Ананас" 1 000 грнplsgogame 42 000 грн
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DNIPRO CUP
26 вересня

Дисципліна Бай-ін Переможець Приз
Холдем 500 грнmaloy128 92 778 грн
Омаха (5 карт) 500 грнborsalino 26 858 грн
Китайський покер "Ананас" 1 000 грнcoliseumklim 42 000 грн

LVIV CUP
27 вересня

Дисципліна Бай-ін Переможець Приз
Холдем 250 грнmanik_mnm 42 612 грн
Омаха (5 карт) 275 грнvitaliy_aa19 17 859 грн
Китайський покер "Ананас" 1 000 грнlyoha93 33 264 грн

Найтитулованіші гравці:

  • shrekpoker91 – 2
  • borsalino – 2
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Також важливо відзначити, що покер-рум розігрує і призи за нокаути Майстрів міст, а також проводить акцію "Турніроманія" і веде командний лідерборд на GipsyTeam. Детальніше про правила читайте на сайті PokerMatch.

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