Підкорювачі українських міст. Усі переможці Кубка України з онлайн-покеру

PokerMatch організовує 72 крутих івенти в рамках серії Ukrainian Poker Cup, в яких розігрує кубки і мільйонні призові

PokerMatch проводить Кубок України з онлайн-покеру / Фото: PokerMatch

У п'ятницю стартував Кубок України з онлайн-покеру (UPC). Серію турнірів з Холдему, Омахи (4-х і 5-тикарткової) та "Ананасу" проводить найбільший покер-рум країни PokerMatch.

Організатори проведуть 72 великих турніри, які будуть присвячені містам України. Загальна гарантія подій становить 22 мільйони гривень.

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Серія завершиться 17 жовтня, коли в битві за Kyiv Cup покеристи розіграють 2 мільйони гривень в Холдемі. До вашої уваги – список всіх призерів Кубка України з онлайн-покеру.

ODESSA CUP

24 вересня

Дисципліна Бай-ін Переможець Приз Холдем 500 грн knifer 106 442 грн Омаха 500 грн shrekpoker91 34 047 грн Китайський покер "Ананас" 1 000 грн borsalino 30 752 грн

ZHYTOMYR CUP

25 вересня

Дисципліна Бай-ін Переможець Приз Холдем 500 грн winning1211 123 669 грн Омаха 500 грн shrekpoker91 29 038 грн Китайський покер "Ананас" 1 000 грн plsgogame 42 000 грн

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DNIPRO CUP

26 вересня

Дисципліна Бай-ін Переможець Приз Холдем 500 грн maloy128 92 778 грн Омаха (5 карт) 500 грн borsalino 26 858 грн Китайський покер "Ананас" 1 000 грн coliseumklim 42 000 грн

LVIV CUP

27 вересня

Дисципліна Бай-ін Переможець Приз Холдем 250 грн manik_mnm 42 612 грн Омаха (5 карт) 275 грн vitaliy_aa19 17 859 грн Китайський покер "Ананас" 1 000 грн lyoha93 33 264 грн

Найтитулованіші гравці:

shrekpoker91 – 2

– 2 borsalino – 2

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Також важливо відзначити, що покер-рум розігрує і призи за нокаути Майстрів міст, а також проводить акцію "Турніроманія" і веде командний лідерборд на GipsyTeam. Детальніше про правила читайте на сайті PokerMatch.