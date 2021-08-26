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Філ Хельмут переможений! Самовпевнений американець програв в дуелі принциповому супернику (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
26 серпня, 13:55
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Том Дван зумів поставити на місце рекордсмена WSOP, завдавши йому першої поразки в High Stakes Duel в цьому році
Том Дван знову переграв Філа Хельмута в хедз-апі
Том Дван знову переграв Філа Хельмута в хедз-апі / Фото: Pokeroff

Вчора відбувся довгоочікуваний хедз-ап між Філом Хельмутом і Томом Дваном. Американці зустрілися в рамках в телешоу High Stakes Duel.

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Філ і Том внесли бай-ін за 100 тисяч доларів. В цьому році Хельмут чимало пофеерив в шоу, впевнено розібравшись з Антоніо Есфандіарі, Даніелем Негреану та Ніком Райтом.

Для Філа зустріч з Дван стала принциповою. 13 років тому Том з парою десяток вибив американця з хедз-ап турніру NBC, який мав кишенькові АА.

Вчора ж Хельмуту взяти реванш не вдалося. Покеристи просиділи за столом більше шести годин. Філ поступово нарощував стек, однак його блеф не проходив.

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Найбільші роздачі все ж залишилися за Дван. Так, в середині дуелі Том вирвався в лідери після того, як зібрав дві пари з QT на руках. Хельмут (К9) же не дочекався стріту, на стіл лягли 5-Т-Q-6-3.

Фінальна роздача нагадала якраз про ту дуель 2008 року. Хельмут отримав на руки АА і Дван вирішив зрівняти ставку з 93. Після 5-2-3 на флопі Філ пішов в олл-ін, Том підтримав і вже на терні отримав бажану дев'ятку.

Хельмут зазнав першої поразки на High Stakes Duel в цьому році, однак у нього є можливість взяти реванш за 200 тисяч доларів. Рішення потрібно прийняти протягом трьох днів.

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