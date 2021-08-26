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Фил Хельмут повержен! Самоуверенный американец проиграл в дуэли принципиальному сопернику (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
26 августа, 13:55
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Том Дван сумел поставить на место рекордсмена WSOP, нанеся ему первое поражение в High Stakes Duel в этом году
Том Дван вновь переиграл Фила Хельмута в хедз-апе
Том Дван вновь переиграл Фила Хельмута в хедз-апе / Фото: Pokeroff

Вчера состоялся долгожданный хедз-ап между Филом Хельмутом и Томом Дваном. Американцы встретились в рамках в телешоу High Stakes Duel.

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Фил и Том внесли бай-ин по 100 тысяч долларов. В этом году Хельмут немало пофеерил в шоу, уверенно разобравшись с Антонио Эсфандиари, Даниэлем Негреану и Ником Райтом.

Для Фила встреча с Дваном стала принципиальной. 13 лет назад Том с парой десяток выбил американца из хедз-ап турнира NBC, который имел карманные АА.

Вчера же Хельмуту взять реванш не удалось. Покеристы просидели за столом более шести часов. Фил постепенно наращивал стек, однако его блефы не проходили.

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Самые крупные раздачи все же остались за Дваном. Так, в середине дуэли Том вырвался в лидеры после того, как собрал две пары с QT на руках. Хельмут (К9) же не дождался стрита, на стол легли 5-Т-Q-6-3.

Финальная раздача напомнила как раз о той дуэли 2008 года. Хельмут получил на руки АА и Дван решил уравнять ставку с 93. После 5-2-3 на флопе Фил пошел в олл-ин, Том поддержал и уже на терне получил желанную девятку.

Хельмут впервые проиграл на High Stakes Duel в этом году, однако у него есть возможность взять реванш за 200 тысяч долларов. Решение нужно принять в течение трех дней.

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