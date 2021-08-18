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Скромности нет предела: легендарный Фил Хельмут назвал величайшего игрока в покер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
18 августа, 18:10
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Американский покерист верит в свою исключительность и не видит более крутого покериста в истории
Фил Хельмут высокого мнения о себе
Фил Хельмут высокого мнения о себе / Фото: Instagram Фила Хельмута

Американский игрок в покер Фил Хельмут успешно проводит 2021 год. В последнее время Poker Brat зажигает на популярном телешоу High Stakes Duel.

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В нем двое топ-покеристов делают одинаковый бай-ин и сражаются в хедз-апе за банк. В этом году Хельмут уже уверенно одолел Антонио Эсфандиари, Даниэля Негреану, а также спортивного журналиста Ника Райта.

Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере
Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере / Фото: Instagram Фила Хельмута

Следующим соперником Хельмута станет Том Дван. Похоже, такие успехи вскружили голову легендарному американцу. На днях покерист дал интервью другому скандальному игроку Дагу Полку.

Фил и раньше, мягко говоря, не был плохого мнения о себе. Сейчас же Хельмут предположил, что он является величайшим игроком в истории покера.

"Люди смотрят на меня и говорят: "Мне не нравится, как играет Фил". Но дело в том, что они даже не понимают, что я делаю. Поэтому для них вариант – просто напасть на меня.

На данный момент я, возможно, не лучший игрок в мире. Есть еще 5-10 человек, которые лучше. Но самым великим игроком в истории покера за все время я себя считаю".

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Отметим, что главным достижением Хельмута является рекорд по количеству браслетов на Мировой серии покера (15). Всего же за свою карьеру Фил поднял почти 25 миллионов долларов.

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1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
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Мария Хо Мария Хо
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Фил Хельмут Фил Хельмут
98
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
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