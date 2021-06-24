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Естонський шахіст круто розправився з росіянином на великому турнірі з онлайн-покеру (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
24 червня, 19:40
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Відомий гросмейстер з Естонії Оттомар Ладва виграв 369 тисяч на великому івенті, обігравши в хедз-апі Ігоря Гофмана
Оттомар Ладва сильний не тільки за шахівницею, а й за овальним столом
Оттомар Ладва сильний не тільки за шахівницею, а й за овальним столом / Фото: Cardmates

Два тижні тому естонський шахіст Оттомар Ладва виграв 69 тисяч на великому онлайн-турнірі High Rollers Week. 25-річний хлопець продовжує підкорювати вершини онлайн-покеру.

Вчора ж Оттомар зумів тріумфувати на турнірі Super Million$ в одному з покер-румів в онлайні. Вийшовши за фінальний стіл, Ладва відразу захопив ініціативу, ставши чіплідером. Аж до хедз-апу естонець тримав лідерство, однак в дуелі з росіянином Ігорем Гофманом виявився в ролі наздоганяючого.

Проте естонець грав наполегливо, не боявся блефувати і така манера себе виправдала. У вирішальній роздачі Оттомар отримав сет з валетів і вивів суперника в олл-ін. Гофман не повірив і підтримав ставку з АК на руках. Перемога дозволила Ладва заробити 326 тисяч доларів. Це його найбільші призові за всю кар'єру.

Відзначимо, Оттомар є наймолодшим гросмейстером в історії Естонії, чотири рази вигравши національну першість країни. Крім того, Ладва представляв свою країну на шахових олімпіадах у 2012 і 2014 роках.

Підсумки турніру Super Million$:

  1. Оттомар Ладва (Естонія) – 326 тис. доларів
  2. Ігор Гофман (Росія) – 255 тис. доларів
  3. Коннор Дрінан (Канада) – 199 тис. доларів
  4. Хуан Пардо (Мексика) – 155 тис. доларів
  5. Адріан Матеос (Іспанія) – 121 тис. доларів
  6. Влад-Стефан Лаче (Румунія) – 95 тис. доларів
  7. Роман Ємельянов (Росія) – 74 тис. доларів
  8. Стоян Обрешков (Болгарія) – 58 тис. доларів
  9. Томас Мюлекер (Австрія) – 45 тис. доларів

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