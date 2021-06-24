Естонський шахіст круто розправився з росіянином на великому турнірі з онлайн-покеру (відео)

Два тижні тому естонський шахіст Оттомар Ладва виграв 69 тисяч на великому онлайн-турнірі High Rollers Week. 25-річний хлопець продовжує підкорювати вершини онлайн-покеру.
Вчора ж Оттомар зумів тріумфувати на турнірі Super Million$ в одному з покер-румів в онлайні. Вийшовши за фінальний стіл, Ладва відразу захопив ініціативу, ставши чіплідером. Аж до хедз-апу естонець тримав лідерство, однак в дуелі з росіянином Ігорем Гофманом виявився в ролі наздоганяючого.
Проте естонець грав наполегливо, не боявся блефувати і така манера себе виправдала. У вирішальній роздачі Оттомар отримав сет з валетів і вивів суперника в олл-ін. Гофман не повірив і підтримав ставку з АК на руках. Перемога дозволила Ладва заробити 326 тисяч доларів. Це його найбільші призові за всю кар'єру.
Відзначимо, Оттомар є наймолодшим гросмейстером в історії Естонії, чотири рази вигравши національну першість країни. Крім того, Ладва представляв свою країну на шахових олімпіадах у 2012 і 2014 роках.
Підсумки турніру Super Million$:
- Оттомар Ладва (Естонія) – 326 тис. доларів
- Ігор Гофман (Росія) – 255 тис. доларів
- Коннор Дрінан (Канада) – 199 тис. доларів
- Хуан Пардо (Мексика) – 155 тис. доларів
- Адріан Матеос (Іспанія) – 121 тис. доларів
- Влад-Стефан Лаче (Румунія) – 95 тис. доларів
- Роман Ємельянов (Росія) – 74 тис. доларів
- Стоян Обрешков (Болгарія) – 58 тис. доларів
- Томас Мюлекер (Австрія) – 45 тис. доларів