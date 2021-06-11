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Сильний не тільки в шахах: естонський гросмейстер виграв в онлайн-турнірі з покеру майже 70 тисяч доларів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
11 червня, 18:00
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Чотириразовий чемпіон Естонії з шахів Оттомар Ладва прогресує в покерних змаганнях
Оттомар Ладва підкорив покерний онлайн-турнір
Оттомар Ладва підкорив покерний онлайн-турнір / Фото: Pokeroff

Відомий естонський шахіст Оттомар Ладва продовжує підкорювати вершини покерного світу. Вчора 25-річний хлопець взяв участь в онлайн-турнірі High Rollers Week з бай-іном 5250 доларів та виграв його.

У турнірі зіграла 61 особа, серед яких був і українець. Андрій Держипільський вийшов за фінальний стіл, проте зумів зайняти лише п'яте місце. В хедз-апі ж билися Ладва і шведський покерист Свен Андерссон, де перемога в підсумку і дісталася естонці.

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Відзначимо, Оттомар є наймолодшим гросмейстером в історії Естонії, чотири рази вигравши національну першість країни. Крім того, Ладва представляв свою країну на шахових олімпіадах у 2012 і 2014 роках.

З 2018 роки хлопець почав кар'єру в покері та навіть добрався до вершини Європейського покерного туру (ЕРТ), вигравши у 2019 році майже 250 тисяч доларів.

Підсумки турніру $ 5,250 Event # 16 Bounty High Roller $ 300K GTD:

1. Оттомар Ладва (Естонія) – 69 тис. доларів
2. Свен Андерссон (Швеція) – 56,5 тис. доларів
3. Роман Грабець (Австрія) – 39,1 тис. доларів
4. "DollarVig" (Канада) – 26 тис. доларів
5. Андрій Держипільський (Україна) – 22,2 тис. доларів
6. Влад-Стефан Лаче (Румунія) – 16,8 тис. доларів
7. Алєксєй Бойко (Білорусь) – 12,2 тис. жоларів

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