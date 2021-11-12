Епатажний Білзерян відвідав бій Альвареса у Лас-Вегасі, де втратив годинник за мільйон доларів

Відомий покерист впевнений, що під час фотографій з фанатами у нього вкрали годинник Richard Mille і тепер американець пропонує компенсацію за допомогу у пошуку

У Дена Білзеряна вкрали годинник за мільйон доларів

На вихідних пройшов супербій у другій середній вазі, в якій Сауль Альварес нокаутував Калеба Планта і став абсолютним чемпіоном у своїй вазі.

Поєдинок пройшов у Лас-Вегасі, де у ці дні проходить Світова серія покеру. Не дивно, що представники карткового світу вирішили відвідати мегафайт. Одним із них став епатажний капіталіст, актор та гравець Ден Білзерян.

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Там американець вірменського походження потрапив у неприємну ситуацію. У нього вкрав дорогий годинник Richard Mille, які оцінюються в 1 мільйон доларів.

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Сам Білзерян упевнений, що годинник зняли, поки він ішов ближче до рингу і фотографувався з фанатами. Тепер Ден пропонує щедру компенсацію тому, хто надасть йому корисну інформацію про злодія. Хлопець не пошкодує 50 тисяч доларів, якщо чиїсь дані допоможуть вийти на слід злочинця.

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Відзначимо, що Білзерян часто любить грати в покер, проте найбільшу популярність Ден набрав у Instagram, де він не соромиться публікувати безліч фотографій із гарячими красунями в купальниках. Не дивно, що за короткий період покерист встиг зібрати 32,7 мільйона фоловерів.