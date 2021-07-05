"Їдемо додому не на чай": британський покерист оригінально привітав Англію з тріумфом над Україною

Патрік Леонард активно підтримує команду Гарета Саутгейта на шляху до тріумфу на чемпіонаті Європи

В суботу збірна України поступилася англійцям в 1/4 фіналу футбольного Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка завершили свої виступи на чемпіонаті Європи, а британці зіграють в півфіналі з Данією в Лондоні.

Одним з найголовніших прихильників Англії є один з найкращих британських покеристів Патрік Леонард, який на "Уемблі" відвідав матч 1/8 фіналу проти Німеччини. Полетіти в Рим йому не дозволили обмеження через пандемію, проте вдома Патрік так само сильно підтримував "Трьох левів". В Stories на своїй сторінці в Instagram Леонард привітав підопічних Гарета Саутгейта оригінальним англійським гумором: "Ми не їдемо додому на чай. Ми їдемо на Уемблі".