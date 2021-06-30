Відомий покерист особисто підтримав Англію на шляху до зустрічі з Україною на Євро-2020 (фото)

Патрік Леонард став свідком гучного успіху своєї команди, яка вчора в Лондоні здолала принципового суперника

Вчора відбулися останні матчі 1/8 фіналу на футбольному Євро-2020. Збірна України на останній хвилині вирвала перемогу над шведами і пройшла до чвертьфіналу турніру.

Там команда Андрія Шевченка поміряється силами з Англією, яка вчора виявилася сильнішою за Німеччину. Серед безлічі VIP-гостей на "Вемблі" був і один з найкращих покеристів країни Патрік Леонард. Хлопець палко підтримував команду Гарета Саутгейта з першого ряду арени. Цілком ймовірно, в цю суботу він відправиться до Риму, щоб повболівати за свою збірну в матчі проти України.