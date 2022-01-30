Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією 📽 Помер Леонід Куравльов
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Двоє американців влаштували угоду, щоби виграти по 75 тисяч доларів. В чому суть

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 січня, 18:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Трейс Хендерсон і Хамід Ізаді домовилися про поділ банку перед хедз-апом турніру Milly in Philly Main Event, в якому взяли участь під тисячу гравців
Трейс Хендерсон та Хамід Ізаді полюбовно розійшлися у хедз-апі турніру у Філадельфії
Трейс Хендерсон та Хамід Ізаді полюбовно розійшлися у хедз-апі турніру у Філадельфії / Фото: Pokernews

Сьогодні у Філадельфії добіг кінця турніру Milly in Philly Main Event, який проходив у рамках серії Gulf Coast Poker Tour.

Бай-ін становив 600 доларів, що дозволило залучити 990 гравців. У результаті призовий фонд події становив 495 тисяч доларів.

Реклама

Читайте також: Стрімер покер-руму оскандалився під час онлайн-турніру

У призи потрапило 100 учасників, з яких 99 представляли США. Єдиною неамериканською представницею стала чешка Катерина Лукіна. Дівчина посіла 81 місце, заробивши 1188 доларів.

Тріумфатором став Трейс Хендерсон. Покер-про з Міссісіппі дістався хедз-апу з Хамідом Ізаді, з яким домовився поділити банк порівну. У результаті обом гравцям дісталося по 75,5 тисяч доларів.

Реклама

Trace Henderson

Усього за свою професійну кар'єру Трейс заробив 566К, у тому числі 14 разів потрапивши у призи на турнірах WSOP. Найбільші призові він зумів заробити рік тому на Main Event WPT у казино Venetinan – 155,8 тисяч доларів.

Реклама

ТОП-3 турніру Milly in Philly Main Event:

  • Трейс Хендерсон – 75,5 тис. доларів
  • Хамід Ізаді – 75,5 тис. доларів
  • Даллас Пірман – 42,5 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1 /2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти