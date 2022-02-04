Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Даніель Колпойс оформив найбільші призові та став першим переможцем PokerGo Cup

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 17:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Покерист із Массачусетсу впевнено відіграв фінальний стіл і зміг залишити казино Aria із 202 тисячами доларів
Даніель Колпойс виграв перший турнір PokerGo Cup
Даніель Колпойс виграв перший турнір PokerGo Cup / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі в Лас-Вегасі стартувала топова покерна серія PokerGo Cup, яка проводиться найбільшою платформою PokerGo.

Організатори запланували 15 івентів із бай-іном від 10 тисяч до 100 тисяч доларів. Перший турнір був із найнижчим із внесків, що дозволило зібрати 770К призового фонду.

Реклама

Читайте також: Стрімер-півень звинуватив суперника у махінаціях

З 77 гравців в ITM виявилися лише одинадцять. Серед них був і один із найуспішніших покеристів в історії (9 місце) Кері Катц. Американець є не лише надуспішним гравцем, але й власником цієї самої платформи PokerGo.

Правда, до фіналу Кері не дотягнув, посівши дев'яте місце і піднявши 23К. Переможцем же став покер-про з Массачусетсу Даніель Колпойс, який показав себе у фінальній стадії.

Реклама

У 6-макс гравець заходив з третім стеком, але вже до хедз-апу підійшов з великою перевагою над Ендрю Ліхтенбергером (57 вб проти 39 вб). Дуель тривала трохи менше години, під час якої хлопці активно спілкувалися та привітно хвалили одне одного.

У результаті Колпойс таки здолав суперника та оформив свій бест-кеш – 202,1 тисяч доларів. Усього ж за кар'єру Даніель заробив 1,3 мільйона у живих івентах.

Реклама

Результати фінального столу PokerGo Cup 01:

  1. Даніель Колпойс – 202,1 тис. доларів
  2. Ендрю Ліхтенбергер – 146,3 тис. доларів
  3. Даррен Еліас – 100,1 тис. доларів
  4. Меттью Уотман – 77 тис. доларів
  5. Скотт Болл – 61,6 тис. доларів
  6. Майк Ленг – 46,2 тис. доларів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти