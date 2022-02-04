Даніель Колпойс оформив найбільші призові та став першим переможцем PokerGo Cup

Покерист із Массачусетсу впевнено відіграв фінальний стіл і зміг залишити казино Aria із 202 тисячами доларів

Даніель Колпойс виграв перший турнір PokerGo Cup / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі в Лас-Вегасі стартувала топова покерна серія PokerGo Cup, яка проводиться найбільшою платформою PokerGo.

Організатори запланували 15 івентів із бай-іном від 10 тисяч до 100 тисяч доларів. Перший турнір був із найнижчим із внесків, що дозволило зібрати 770К призового фонду.

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З 77 гравців в ITM виявилися лише одинадцять. Серед них був і один із найуспішніших покеристів в історії (9 місце) Кері Катц. Американець є не лише надуспішним гравцем, але й власником цієї самої платформи PokerGo.

Правда, до фіналу Кері не дотягнув, посівши дев'яте місце і піднявши 23К. Переможцем же став покер-про з Массачусетсу Даніель Колпойс, який показав себе у фінальній стадії.

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У 6-макс гравець заходив з третім стеком, але вже до хедз-апу підійшов з великою перевагою над Ендрю Ліхтенбергером (57 вб проти 39 вб). Дуель тривала трохи менше години, під час якої хлопці активно спілкувалися та привітно хвалили одне одного.

У результаті Колпойс таки здолав суперника та оформив свій бест-кеш – 202,1 тисяч доларів. Усього ж за кар'єру Даніель заробив 1,3 мільйона у живих івентах.

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Результати фінального столу PokerGo Cup 01: