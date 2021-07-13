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Колишній американський легкоатлет зумів обійти Філа Айві в рейтингу найбагатших гравців у покер

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
13 липня, 21:45
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Джейсон Кун виграв шостий івент PokerGo Cup, що дозволило йому збагатитися на 324 тисячі доларів
Джейсон Кун виграв шостий івент PokerGo Cup 2021
Джейсон Кун виграв шостий івент PokerGo Cup 2021 / Фото: Instagram Джейсона Куна

У четвер, 8 липня, стартувала велика серія турнірів PokerGo Cup, що проходить в одному з казино Лас-Вегаса. Організація проведе вісім івентів, за підсумками яких визначиться володар кубка. Першими чемпіонами стали Алекс Фоксен, Джейк Шиндлер та Ділан Лінде, а також Алі Імсіровіч, який виграв аж два івенти на PokerGo Cup.

Сьогодні вранці підійшов до кінця шостого івент. У ньому взяли участь 36 гравців, які заплатили по 25 тисяч бай-іна. За фінальний стіл вийшли такі важковаговики як Джон Ріордан, Кері Катц, Стів Золотов, Томас Вінтерс. Переможцем же став колишній американський легкоатлет Джейсон Кун. Хлопець не зміг себе проявити в атлетиці через серйозну травму, проте на покері вже встиг заробити понад 30 мільйонів доларів. До слова, перемога в цьому змаганні дозволила йому обігнати Філа Айві у рейтингу найбагатших покеристів світу.

Уродженець Західної Віргінії мав другий найменший стек за фінальним столом, проте вже до хедз-апу наростив його до десятикратного переваги над Вінтерсом. У підсумку в одній з роздач він з парою "дев'яток" змусив суперника піти в олл-ін, однак К6 Томаса так і не знайшли комбінацію на столі. У загальному рейтингу PokerGo Cup Джейсон вийшов на друге місце з 316 очками, залишаючись позаду лише Алі Імсіровіча з його 423 балами.

Підсумки шостого турніру PokerGo Cup:

  1. Джейсон Кун (США) – 324 тис. доларів
  2. Томас Вінтерс (США) – 218 тис. доларів
  3. Джон Ріордан (США) – 144 тис. доларів
  4. Ануж Агарвал (США) – 99 тис. доларів
  5. Кері Катц (США) – 72 тис. доларів
  6. Стів Золотов (США) – 45 тис. доларів

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