Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Бывший американский легкоатлет сумел обойти Фила Айви в рейтинге самых богатых игроков в покер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
13 июля, 21:45
Копировать ссылку
Джейсон Кун выиграл шестой ивент PokerGo Cup, что позволило ему обогатиться на 324 тысячи долларов
Джейсон Кун выиграл шестой ивент PokerGo Cup 2021
Джейсон Кун выиграл шестой ивент PokerGo Cup 2021 / Фото: Instagram Джейсона Куна

В четверг, 8 июля, стартовала крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходит в одном из казино Лас-Вегаса. Организация проведет восемь ивентов, по итогам которых определится обладатель кубка. Первыми чемпионами стали Алекс Фоксен, Джейк Шиндлер и Дилан Линде, а также Али Имсирович, который выиграл аж два ивента на PokerGo Cup.

Сегодня утром подошел к концу шестой ивент. В нем приняли участие 36 игроков, заплативших по 25 тысяч бай-ина. За финальный стол вышли такие тяжеловесы как Джон Риордан, Кэри Катц, Стив Золотов, Томас Уинтерс. Победителем же стал бывший американский легкоатлет Джейсон Кун. Парень не смог себя проявить в атлетике из-за серьезной травмы, однако на покере уже успел заработать более 30 миллионов долларов. К слову, победа в этом соревновании позволила ему обогнать Фила Айви в рейтинге самых богатых покеристов мира.

Уроженец Западной Виргинии имел второй наименьший стек за финальным столом, однако уже к хедз-апу нарастил его до десятикратного преимущества над Уинтерсом. В итоге в одной из раздач он с парой "девяток" заставил соперника пойти в олл-ин, однако К6 Томаса так и не нашли комбинацию на столе. В общем рейтинге PokerGo Cup Джейсон вышел на второе место с 316 очками, оставаясь позади лишь Али Имсировича с его 423 баллами.

Итоги шестого турнира PokerGo Cup:

  1. Джейсон Кун (США) – 324 тыс. долларов
  2. Томас Уинтерс (США) – 218 тыс. долларов
  3. Джон Риордан (США) – 144 тыс. долларов
  4. Ануж Агарвал (США) – 99 тыс. долларов
  5. Кэри Катц (США) – 72 тыс. долларов
  6. Стив Золотов (США) – 45 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
WSOP
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
42.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.7
5
Дэн Смит Дэн Смит
37
Смотреть весь рейтинг
Теннисист
PokerMatch

Патрик
Антониус

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять