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Битва за 100 мільйонів скасовується? Ден Білзерян "втратив" свого суперника-мільярдера

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 листопада, 18:30
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Найдорожчий хедз-ап в історії покеру може зірватися через те, що Алек Горес не виходить на зв'язок
Алек Горес та Ден Білзерян мають провести найдорожчу дуель в історії покеру
Алек Горес та Ден Білзерян мають провести найдорожчу дуель в історії покеру

У жовтні стало відомо, що Ден Білзерян готується до гарячого хедз-ап баттлу на 100 мільйонів доларів. Суперником американця вірменського походження має стати ізраїльський бізнесмен Алек Горес.

Як розповідав Білзерян в автобіографії, мільярдеру не сподобалося оповідання Ден про нього. Як наслідок, Алек вирішив кинути виклик епатажному покеристу та запропонував баттл за 25 мільйонів доларів з кожного.

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У відповідь Білзерян підвищив ставку до 50 мільйонів і навіть переказав необхідну суму на рахунок казино Aria, де має пройти хедз-ап. Однак, зважаючи на все, дуель знаходиться на межі зриву.

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Справа в тому, що Горес не вніс свій бай-ін та не виходить на зв'язок. Про це він розповів у Лас-Вегасі, куди прибув на Світову серію покеру. Очікувалося, що дуель має відбутися у грудні після завершення WSOP, проте тепер дата хедз-апу залишається невідомою.

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Зазначимо, що Ден Білзерян є справжнім "інстакоролем" у світі покеру. Гравець постійно виставляє мажорні фотографії з красунями у бікіні та іншими аспектами свого шикарного життя. Не дивно, що на американця підписалося вже понад 32 мільйони фоловерів.

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