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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Агресивні Тельці, спокійні Водолії та хитрі Стрільці

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 серпня, 07:16
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Наближаються нові вихідні. Це означає, що у вільний час любителі покеру не відмовлять собі в нових турнірах. Багато гравців забобонні і вірять у прикмети і гороскопи.

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Чого ж чекати на цьому тижні гравцям за овальним столом? Ми підготували для вас астрологічний прогноз на найближчий тиждень!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Овнам не рекомендується блефувати проти досвідчених опонентів. Якщо ж ви ризикнете, будьте готові попрощатися з вашими фішками. Суперники не купляться!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

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Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Тельцям варто проявляти агресію за столом. На них чекають перемоги в ці вихідні, однак для цього самим потрібно в них повірити.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнюки
Близнюки / Фото: Сьогодні

Близнюки можуть сміливо йти в олл-ін з кишеньковою парою або навіть з АК. Доля подарує вам комбінацію на рівері і ви зірвете великий банк.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

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Ракам не рекомендується міняти свою стратегію і давати задній хід. Почали грати агресивно – тисніть до кінця. Блеф також вітається, проте в розумних межах.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Левам буде супроводжувати удача при кишеньковій парі тузів. Якщо ви отримуєте АА на руки, сміливо йдіть в олл-ін. Суперники вам програють. А ось коннектерів варто побоюватися і скидати, якщо не впевнені.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Дівам не варто грати в покер на цих вихідних. Комбінації будуть приходити вам рідко. А поки ви їх дочекаєтеся, можете програти свій банкролл. Краще знайдіть дозвілля спокійніше.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

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Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Гра не принесе Терезам великих виграшів, однак обіцяє вам нові знайомства. Не бійтеся сідати за стіл в незнайомій компанії. Грошей ви можете і не виграти, проте нові друзі вам в житті ще знадобляться.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Скорпіонів будуть супроводжувати флеші на цьому тижні. Якщо ви отримали одномасні карти на руки, не бійтеся поводитися агресивно. Необхідні карти доїдуть на терні або рівері.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Стрільцям не буде везти в блефі, однак це не повинно вас зупиняти. Суперники звикнуть до такого стилю гри і це дозволить вам виграти великий банк на пізній стадії.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

На вихідних вас чекає море веселощів і гарного настрою. А ось з грою в покер потрібно бути обережніше. Великі виграші обійдуть вас стороною.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

На водоліїв чекають нестабільні ігри. Головне – потрапити в ритм. Якщо ви бачите, що карта не йде або суперники грають дуже агресивно, не прагніть блефувати. Вам допоможуть лише точні комбінації.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Рибам удача допоможе не тільки залишитися в плюсі, але і підвищити свій престиж в професійних колах. Не бійтеся грати в покер зі своїми знайомими або колегами по роботі. Ви зможете зробити на них гарне враження!

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