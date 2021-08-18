Азартный гороскоп на уик-энд. Агрессивные Тельцы, спокойные Водолеи и хитрые Стрельцы

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Приближаются новые выходные. Это означает, что в свободное время любители покера не откажут себе в новых турнирах. Многие игроки суеверны и верят в приметы и гороскопы.

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Чего же ждать на этой неделе игрокам за овальным столом? Мы подготовили для вас астрологический прогноз на ближайшую неделю!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Овнам не рекомендуется блефовать против опытных оппонентов. Если же вы рискнете, будьте готовы попрощаться с вашими фишками. Соперники не купятся!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

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Телец / Фото: Сегодня

Тельцам стоит проявлять агрессию за столом. Их ожидают победы в эти выходные, однако для этого самим нужно в них поверить.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Близнецы могут смело идти в олл-ин с карманной парой или АК. Судьба подарит вам комбинацию на ривере и вы сорвёте крупный банк.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

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Ракам не рекомендуется менять свою стратегию и давать задний ход. Начали играть агрессивно – давите до конца. Блеф также приветствуется, однако в разумных пределах.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Львам будет сопутствовать удача при карманной паре тузов. Если вы получаете АА на руки, смело идите в олл-ин. Соперники вам проиграют. А вот коннектеров стоит опасаться и сбрасывать, если не уверены.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Девам не стоит играть в покер на этих выходных. Комбинации будут приходить вам редко. А пока вы их дождетесь, можете проиграть свой банкролл. Лучше найдите досуг поспокойнее.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

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Весы / Фото: Сегодня

Игра не принесет Весам крупных выигрышей, однако сулит вам новые знакомства. Не бойтесь садиться за стол в незнакомой компании. Денег вы можете и не выиграть, однако новые друзья вам в жизни еще пригодятся.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Скорпионам будут сопутствовать флеши на этой неделе. Если вы получили одномастные карты на руки, не бойтесь вести себя агрессивно. Необходимые карты доедут на терне или ривере.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Стрельцам не будет везти в блефе, однако это не должно вас останавливать. Соперники привыкнут к такому стилю игры и это позволит вам выиграть крупный банк на поздней стадии.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

На выходных вас ожидает море веселья и хорошего настроения. А вот с игрой в покер нужно быть поосторожнее. Большие выигрыши обойдут вас стороной.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Водолеев ожидают нестабильные игры. Главное – попасть в ритм. Если вы видите, что карта не идет или соперники играют слишком агрессивно, не старайтесь блефовать. Вам помогут лишь верняковые комбинации.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Рыбам удача поможет не только остаться в плюсе, но и повысить свой престиж в профессиональных кругах. Не бойтесь играть в покер со своими знакомыми или коллегами по работе. Вы сможете произвести на них хорошее впечатление!