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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на тиждень. Зірковий час для Близнюків та підвищення для Дів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 листопада, 07:27
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Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Сьогодні стартує третій тиждень листопада, а це означає, що зима вже близько! Настав час запасатися фішками і нарощувати свій банкрол до Нового Року. Чудовий привід спробувати свої сили за покерним столом!

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Найчастіше гравці досить забобонні і вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Роял-флеш може не випасти вам більше ніколи, проте вже у найближчих іграх ви можете на нього розраховувати. Не проморгайте бажану комбінацію і дійте впевнено при високих одномасних картах!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Не радимо грати проти сильних опонентів, у битвах з ними позначиться нестача досвіду. Вирушайте за стіл до фішів і відточуйте свою майстерність на них.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Ваша зіркова година настане цього тижня, не пропустіть її. Один із турнірів буде для вас переможним і допоможе вам зірвати солідний куш.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Проведіть тиждень без алкоголю, адже він не сприятиме якісній грі. Твереза голова – ваш головний союзник за покерним столом.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Фортуна повернеться до вас явно не обличчям. Якщо не впевнені у своїх силах, відкладіть гру як мінімум до вихідних та убережіть себе від програшу банкролу.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Спробуйте себе на високих лімітах, найближчі дні чудово підійдуть для виходу на новий рівень. Досвід і можливий прибуток вам будуть дуже доречними.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Перевірте своє підключення до інтернету, там вам пощастить. Залітайте в онлайн та головне – не пропустити роздачу через дисконект.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Успіх вам принесуть одномасні карти, цінуйте їх на префлопі. Навіть якщо не зберете флеш, виграти роздачу можна за допомогою інших комбінацій.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Зіграйте у покер зі знайомими, колегами чи друзями. Це допоможе вам відточити свій скілл та приємно провести час із близькими людьми.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Убезпечте себе від запальних рішень, адже вони вас доб'ють. Перш ніж зробити хід, уважно прорахуйте шанси та можливі ходи опонента.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Абстрагуйтеся від навколишнього світу під час гри в покер. Вас не повинні відволікати ані музика, ані жорстке крісло, ані затхлий запах. Тільки комфорт!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Пара на руках – ваш ключ до успіху. Якщо ви отримали дві однакові картки, підвищуйте ставки і вірте у свою руку. На терні чи рівері обов'язково прилетить сет!

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Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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