Азартний гороскоп на місяць: червоні дні Овнів, експерименти Стрільців та емоції Козерогів

Астрологічний прогноз для любителів покеру на жовтень 2021 року для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп на жовтень для гравців у покер / Фото: Getty Images

Вчора завершився перший місяць осені, а сьогодні за вікном вже жовтень. Астрологи дали прогноз для гравців в покер на новий місяць. Давайте разом дізнаємося, чого слід очікувати за овальним столом.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

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Овен / Фото: Сьогодні

Бійтеся чорних карт, в цьому місяці роздачі з пикою або трефою на руках будуть програшними для вас. Зосередьтеся за "червоних" мастях.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Фортуна буде на вашому боці та підкине вам непогані карти під час важких ігор. Головне – не зловживайте нею, у відверто програшній ситуації вона вам не допоможе.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Агресивний стиль гри і блеф принесуть вам успіх, не соромтеся першими підіймати ставки та йти в олл-ін. Навіть якщо суперник зробить "колл", карти на столі допоможуть саме вам.

РАК. 22 червня – 22 липня

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Рак / Фото: Сьогодні

Майстерність приходить з досвідом, тому не відмовляйте собі в іграх частіше. Обирайте різноманітні види покеру та ліміти і експериментуйте.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Леви звикли діяти агресивно, однак в жовтні потрібно зіграти обережніше. Не ризикуйте зайвий раз, інакше можете залишитися біля розбитого корита.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Відкладіть гру в покер на другу половину місяця. У найближчі дні удача буде не на вашому боці, тому великих виграшів чекати не варто.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Подбайте про довколапокерні аспекти, свій комфорт, а також фізичний та психологічний стан. Один з цих факторів може зіграти свою вирішальну роль.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Вивчення теорії та стратегії – не порожній звук. Приділіть час книгам або навчальним відео. Набуті знання обов'язково повернуться до вас в матеріальному еквіваленті.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Експерименти – ваш ключ до успіху. Спробуйте зіграти неординарно і несподівано для себе, а головне – для суперників. Це дозволить вам виграти кілька солідних банків.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Ваше обличчя можна буде порівняти з відкритою книгою, тому попрацюйте над стримуванням емоцій. Або ж вирушайте в онлайн, там вас важко буде "прочитати".

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Не сідайте за овальний стіл з друзями або колегами. Навіть якщо ви тріумфуєте, ваші відносини можуть зіпсувати ігрові моменти. Не змішуйте особисте та ігрове життя.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Включайте свою чарівність і ораторські вміння. Ваші комунікаційні здібності дозволять вам втертися в довіру до суперників і "роздягнути" їх до ниточки.